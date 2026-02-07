Ciudad Juárez.— Más de 402 kilómetros desde su natal Bachíniva, Chihuahua, son los que Leobardo Ortiz tuvo que recorrer para llegar a esta ciudad y poder vender una parte de las más de 15 toneladas de frijol que tiene acumuladas y no ha logrado comercializar.

En los últimos meses, productores de diversos municipios de la entidad enfrentan problemas para poder vender o comercializar las toneladas de frijol que se generaron en el ciclo agrícola que acaba de concluir, por lo cual solicitaron apoyo a las diversas regiones para acudir a vender su producto a un costo accesible.

De acuerdo con lo que explican, las lluvias que se registraron durante 2025 favorecieron para que se diera una buena cosecha; sin embargo, el problema que enfrentan ahora es poder venderlo a un precio justo que les dé lo necesario para recuperar su inversión.

Uno de esos productores es Leobardo, quien desde el lunes pasado viajó a Ciudad Juárez, donde afuera de una dependencia estatal vende el kilo de frijol a 25 pesos. “No nos quedó de otra más que salirle. No nos están comprando bien en Bachíniva y tenemos que venir directamente a vender el producto, pero no andamos revendiendo ni nada. Es producto nuestro”, explica el productor a EL UNIVERSAL.

De acuerdo con lo que platica, a la fecha no sólo es él el que cuenta con mucha producción de frijol, sino decenas de productores de diversas regiones del estado, ya que no están siendo apoyados por el gobierno federal para comercializarlo a buen precio.

“No está comprando el gobierno federal, a ciertas personas y poquito frijol no más. Y ahora como hubo mucho pues no se ha vendido. Yo tengo 20 años produciendo frijol, y es una tonelada por hectárea la que se genera. Este año que pasó levanté 15 toneladas y pues no he podido vender. Llevo dos días aquí [en Juárez] con tres toneladas y no he vendido ni la mitad”, refiere.

De acuerdo con lo que explica, como productores invierten —en un año considerado como bueno— para la producción de esta legumbre alrededor de 15 mil pesos por hectárea —225 mil pesos en total—, los cuales no ha podido recuperar debido a que no se vende el producto.

Los apoyan en Juárez

De acuerdo con Leobardo, el precio por el que están ofertando el frijol en municipios como Juárez les ayuda a recuperarse un poco y vender parte de las hectáreas acumuladas.

Como él, otros productores están ofreciendo este alimento en centros comunitarios del gobierno municipal, diversas escuelas primarias y dependencias estatales. “Le pedimos a la gente y al gobierno que nos echen la mano, no necesitamos que nos compren caro, nada más que sea justo”, dice Leobardo, quien está instalado en las oficinas de Pueblito Mexicano del gobierno estatal.

En el gobierno municipal, dentro del programa Cruzada por el Campo y la Familia, se habilitaron 27 Centros Comunitarios de la ciudad para poner a la venta 50 toneladas de frijol a un precio de 20 pesos por kilogramo, informó el titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner.

Según explicó, la estrategia surgió ante la sobreproducción que enfrenta actualmente el campo chihuahuense, por lo que, siguiendo la instrucción del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se estableció un esquema de apoyo que beneficia tanto a los productores locales como a las familias.

“Diseñamos este programa para abrir los centros comunitarios a los productores de frijol del estado, particularmente de la región de Guerrero, cerca de Cuauhtémoc, para que puedan distribuir directamente su producto al costo de la cosecha más reciente. Ya recibimos 50 toneladas y ya comenzamos con su venta al público”, señaló.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) también destinó distintos puntos de Juárez para apoyar el consumo de productos locales, a fin de fortalecer la economía del sector rural.

Miguel Núñez Nava, titular de la Residencia Norte de la SDR, comentó que esta será la cuarta ocasión que se realizará esta iniciativa en Juárez, con la cual se brinda un apoyo a los productores para la comercialización de su cosecha.