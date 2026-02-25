El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) enviaron un comunicado a la FIFA y a la FMF ante la Copa Mundial para advertir que el calendario del torneo coincidirá con manifestaciones de productores agropecuarios y transportistas.

“El calendario de eventos de tan importante encuentro deportivo, se cruzará con las manifestaciones de productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos que reconocidos en el FNRCM y la, libramos una lucha en defensa de nuestra actividad productiva, de la soberanía alimentaria y la seguridad de los caminos en México”, señalaron.

Expresaron que es lamentable recibir el mundial de fútbol en esas circunstancias, “pero no podemos ocultar nuestra desesperación, ni dejar de decirle al mundo que la inseguridad y las políticas económicas que se han impuesto a la sombra del TLCAN-TMEC, han impedido nuestro progreso, profundizan la dependencia alimentaria y están desplazando a los productores nacionales”.

Indicaron también que a esta problemática se suma la inseguridad carretera que viven a diario transportistas, operadores y ciudadanos en gran parte del territorio mexicano.

“Para quienes somos transportistas, recorrer los caminos se convirtió en una actividad de alto riesgo en donde han perdido la vida hombres y mujeres que salen a trabajar de forma honesta, pues todos los días se registran decenas de robos de mercancías, tractocamiones y cobros por parte de grupos del crimen organizado”, destacaron.

Aseguraron que “serán momentos de mucha convulsión: por un lado, habrá una producción expuesta y sin precios; por otro, un escenario de inseguridad, en donde la ausencia del Estado, ha dejado segmentos del territorio y las carreteras nacionales a merced del crimen organizado, afectando a todos los mexicanos”.

