El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, calificó de “lamentable”, que la Presidenta Claudia Sheinbaum no haya integrado su propuesta para erradicar el fuero de las y los congresistas federales.

Entrevistado este martes al interior del recinto legislativo de San Lázaro, dijo que eliminar la protección federal para que se pueda ejercer acción penal contra funcionarios que actúen en contra de la ley, es un reclamo ciudadano y una deuda histórica.

“Pues lamentable que no hayan puesto la decisión de erradicar el fuero. Creo que una de las luchas más importantes que tenemos que dar es la lucha contra la impunidad, la lucha contra los privilegios. Es una vergüenza nacional seguir teniendo ese privilegio absurdo”, declaró.

El legislador guinda recordó que ya casi se cumple un año desde que Cuauhtémoc Blanco evitó la ley a través del fuero, por lo que consideró que no haber integrado la eliminación del fuero en la iniciativa del ejecutivo federal, “es un mal mensaje”.

“La Presidenta de la República señaló el día de hoy que ella está totalmente de acuerdo, que los agregados de la comisión no lo contemplaron, pero creo que vale más la convicción y la decisión de la Presidenta en relación a quitar este privilegio que ya es absurdo, que es una vergüenza nacional que protege a políticos y a gobernantes que son arbitrarios, pasan por encima de la ley, trastocan la armonía en la sociedad, entonces creo que el fuero tiene que erradicarse en la propuesta del ejecutivo”, insistió.

Por lo anterior, Ramírez Cuéllar pidió a la Presidenta modificar la iniciativa e integrar el tema de la erradicación del fuero.

“Yo exhorto a la presidenta a que no demos marcha atrás. Desde la administración del presidente López Obrador y también con ella se comparte la idea de que el fuero debe ser suprimido. No podemos dar marcha atrás, no podemos andar de protectores de políticos o gobernantes que transgreden la ley”, concluyó.

Entre senadores del PVEM hay votos suficientes para que reforma electoral no pase: Luis Armando Melgar

El senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, insistió en que votará en contra de la reforma electoral porque representa un “retroceso democrático”, y advirtió que dentro de su bancada hay los votos suficientes para que la iniciativa “no pase”.

“Si la reforma viene en los términos, como lo anunció hoy la señora Presidenta, mi voto, como el de varios del Partido Verde, va a ser en contra. […] Mi voto va a ser en contra. ¿Por qué? Porque, insisto, la participación minoritaria es algo fundamental para el país, fortalece la democracia. No estamos hablando de recortes, estamos hablando de debilitar la democracia; no es un recorte económico, no es que estemos en contra del pueblo, ese no es el debate, es un falso debate”, criticó.

Melgar cuestionó que Morena quiera modificar reglas electorales que han funcionado y que le permitieron ganar prácticamente todo y gobernar el país.

“Entonces, ¿por qué modificar? ¿Queremos ir hacia un partido único? Yo creo que no estamos de acuerdo en eso. Hay que debatir de fondo y por eso sí estamos ahora sí que muy conscientes, muy claros de que vamos a revisar lo que llegue, pero definitivamente en cuanto a plurinominales no vamos a acompañar, en cuanto a quitarle autonomía al INE en lo que sea, no vamos a acompañar”, recalcó.

Reconoció que hay varios aspectos del sistema electoral que se pueden mejorar, pero recalcó que el recorte al financiamiento debe ser equitativo.

“Necesitamos sí que haya ahorros, pero no a costa de la democracia. No confundamos: una cosa es generar ahorros para mejorar y otra cosa es quitarle recursos al INE y quitarle prerrogativas a los partidos políticos de manera inequitativa.

“Y el de los plurinominales, no necesitamos moverle una coma. La razón de ser de la participación minoritaria está muy clara en las reglas que hoy tenemos. ¿Por qué le vamos a cambiar a que se convierta en voto directo? No tiene sentido. La misma oposición, muchos partidos, utilizaron ese esquema para hoy tener muchos de los representantes que tienen y es importante que en México haya pesos y contrapesos”, subrayó.

“Lo que signifique debilitar la democracia en México es algo en lo cual, en lo personal, voy a votar en contra, y estoy seguro de que varios compañeros míos del Verde harán lo mismo”, insistió.

-¿Cuántos serían? Que usted sepa, no nos dé nombres, pero ¿cuántos serían?, se le cuestionó.

-Pues yo le puedo garantizar que los suficientes para que no pase (la reforma), aseveró.

PRI va contra “Ley Maduro”, buscan debilitar al INE y terminar con oposición: Añorve

El PRI en el Senado reiteró que votará contra la iniciativa de reforma electoral que fue calificada como “Ley Maduro” porque busca debilitar al INE y terminar con la oposición en México.

Aseveró el coordinador en el Senado, Manuel Añorve, quien expuso que esta iniciativa es confirmación de un Estado autoritario que se construye todos los días con Morena, de un partido único; lo que se presenta ahí es una aberración, es populismo puro.

En entrevista dijo que “la cereza del pastel de la "Ley Maduro" es esta reforma, mal llamada reforma electoral. Por ejemplo, habla de disminuir prácticamente el recurso al Instituto Nacional Electoral y está desapareciendo el servicio civil de carrera que garantiza las elecciones, que tiene toda una preparación antes de una elección, sobre todo las federales, las intermedias”.

Argumentó que se busca quitar recursos a los partidos de oposición y eso no le preocupa a Morena, quien en seis años tuvo 13 mil millones de subsidios a ellos no les preocupa que les quiten el 25, el 30, el 50; tienen el dinero del huachicol fiscal.

Consideró que es poco claro que salgan las segundas minorías y estén representadas en lugar de las listas de representación proporcional. Ellos van a orientar una elección para la comodidad de lo que les conviene. Ya lo vimos en la reforma mal llamada elección de la reforma judicial. Van a acomodar las cosas de tal suerte que a ellos les convenga tener una representación como en la Asamblea General de Venezuela, que el 90%.

“El PRI va en contra, lo hemos dicho, somos congruentes, vamos a votar en contra de este retroceso democrático”, concluyó Añorve.

Reforma electoral “derrumba democracia mexicana”: Rubén Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que la reforma “derrumba a la democracia”, y confirma lo que advirtió, que se convertirá en lo que denominó la “Ley Maduro”.

“Se confirma lo que dijimos de una posible "Ley Maduro", donde se trata de apropiarse del orden de los órganos electorales disminuyéndolos, dejando sin posibilidades de trabajar, aumentando la opacidad y luego, por otro lado, tratar de disminuir la oposición”, indicó.

Moreira Valdez dijo que la reforma no pone sobre la mesa la representación proporcional pura, quiere limitar a las autoridades, empuja la opacidad y quiere disminuir a la oposición.

“Eso no sirve para ahorrar, sirve para tener una caída de nuestra democracia. Es una reforma que no representa los sentimientos democráticos de México, es una reforma que quiere una "Ley Maduro" en este país, donde además se difunde esa práctica de los acordeones, que es la votación por los 100 diputados; pues eso van a ser acordeones. Además, es una reforma que quiere terminar con los partidos de oposición y fortalecer los cacicazgos”, aseveró.

El líder tricolor confió en que el PVEM y el PT frenen la reforma, y los calificó como “partidos serios”.

“Son partidos que están poniendo sobre la mesa la democracia mexicana, porque si se derrumba la fortaleza de los órganos electorales, se cae la democracia mexicana”, indicó.

Finalmente, aseguró que Morena se allegó del poder exigiendo libertad, “y hoy ya no quieren la libertad”, “llegaron exigiendo transparencia, y ya no quieren la transparencia, llegaron exigiendo representación, y ya no quieren la representación. Es lamentable”, concluyó.

“No habrá sorpresas”, senadores del PAN votarán contra reforma electoral: Anaya

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, rechazó la iniciativa presidencial porque no se sanciona la intervención del crimen en campañas y garantizó que todos los legisladores blanquiazules votarán en contra y que no “habrá sorpresas”.

“El grupo parlamentario del PAN no va a acompañar esa reforma porque no contiene lo que nosotros exigimos como demanda principal y es, sanciones severas a los partidos y a los candidatos que reciban apoyo y dinero del crimen organizado y del narcotráfico”, dijo en entrevista.

Argumentó que una reforma debe estar diseñada para resolver problemas. “Y hoy el principal problema de la democracia mexicana es justamente la intervención del crimen organizado, el dinero del narco, el dinero del huachicol, el que el narco está poniendo candidatos y está financiando candidaturas y después controlando gobiernos”.

Dijo que lamentablemente Morena no quiere incluir ese apartado dentro de la reforma, lo cual nos confirma vínculos de Morena con el crimen organizado y su resistencia a sancionar la intervención del crimen en las elecciones.

“Nosotros respetamos lo que decidan otras fuerzas políticas, tenemos información de que no hay ni siquiera consenso al interior de la coalición gobernante, porque no se han podido poner de acuerdo PT y Verde, pero independientemente de si se ponen o no se ponen de acuerdo, nosotros hemos tomado la decisión de no acompañar", dijo.

Indicó que la disminución del Senado es una “cortina de humo. No se vayan con la trampa, no seamos ingenuos. Respecto de esos puntos, ni siquiera se han podido poner de acuerdo Morena, el PT y el Verde. Lo que en realidad están buscando es dejar al INE sin dinero, tomar el control del Instituto", declaró.

A pregunta expresa si senadores del PAN no votarán con Morena como ha ocurrido en recientes reformas y nombramientos, dijo que “es una posición del PAN desde el Comité Ejecutivo Nacional, es una posición que ha sido definida inclusive por el presidente nacional del partido y por lo tanto alcanza no solo al grupo parlamentario del PAN en el Senado, sino que es algo que está también platicado con el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. No habrá sorpresas”.

