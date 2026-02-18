La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “nadie tiene la pureza del movimiento de transformación”, en el marco de la división que hay en Morena con por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes de la autonombrada 4T y ante la salida de Marx Arriaga como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la publicación del libro Ni venganza ni perdón del exconsejero jurídico de Presidencia Julio Scherer.

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo llamó a “nunca subirse a un ladrillo y marearse”, y aseguró que el movimiento es “muy amplio y democrático”.

“Y se vale la crítica, eso es muy importante. ¡Qué bueno que haya debate! Eso es importante porque aquí no se censura a nadie ni queremos que no haya debate, sino qué bueno que haya debate.

“Nadie tiene la pureza del movimiento de transformación. Este es un movimiento que se construyó con el pueblo y lo importante es no perder la cercanía con el pueblo, nunca subirse a un ladrillo y marearse”, externó Claudia Sheinbaum.

“El problema es cuando se lleva ‘si alguien es traidor o no es traidor’; eso no, porque todos estamos con el movimiento de transformación”, agregó al reconocer el papel de Marx Arriaga en la elaboración de los libros de texto gratuitos.

Reiteró que Arriaga tiene espacio en el gobierno y comentó que no tiene por qué asumirse que “una persona es dueña del movimiento, del modelo de la Nueva Escuela Mexicana”.

“Pues siempre hay enriquecimiento de ciertos temas, lo que no puedes es negarte a que no haya nada porque ‘es patrimonio tuyo’, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ahora ‘unos son traidores’ y ‘otros siguen la 4T’ y ‘otros no y otros sí’. Eso es de aquellos partidos de izquierda de hace muchísimo tiempo, que lo único que hacían era pelearse internamente”, agregó.

Llamó a “seguir avanzando” y discutir, sin llegar a temas personales de “quién representa” y “quién no representa”.

“Entonces, nadie está traicionando al movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando. Esa no es la discusión, sino más bien hay que continuar, hay que seguir avanzando”, comentó.

También dijo que si alguien es parte del movimiento puede regresar al trabajo de base y contribuir desde otro espacio.

“En el movimiento de transformación todo avanza y todos son importantes, y hay que darles su espacio a todos”, expresó.

La Presidenta comentó que no ve necesidad de que la Fiscalía investigue al exconsejero jurídico de Presidencia en el sexenio pasado, Julio Scherer, tras las revelaciones que hizo en su libro sobre supuestos financiamientos ilícitos a morenistas.

Insistió en que se investigue a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y preso en Estados Unidos.

“¿Usted considera que sería deseable que la Fiscalía investigue a Julio Scherer cuando estuvo él como consejero jurídico en el gobierno anterior?”, se le preguntó.

“Pues no, no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Se enojan cuando hablamos de Calderón, la única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron seis años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad vinculado con el narcotráfico”, respondió.

Agregó que si la FGR o el gabinete de seguridad encuentran relación de algún funcionario con la delincuencia organizada o con corrupción tienen que actuar, como en el caso del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, o de los alcaldes del Estado de México hace ya un año.

“Nosotros no protegemos a nadie ni establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo y actuamos con honestidad y responsabilidad siempre. Lo demás, podría que se presenten las pruebas, siempre”, añadió Sheinbaum Pardo.