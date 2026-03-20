Chilpancingo, Guerrero. - La gobernadora Evelyn Salgado presentó en Chilpancingo la tercera fase de la Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos en Adolescentes, durante un evento realizado en la SA de la República de Casa Guerrero.

“Estamos luchando todos los días para que nuestras niñas y adolescentes tengan libertad y que nadie les corte sus sueños; el respeto irrestricto de sus derechos humanos está por encima de los usos y costumbres”, afirmó.

Además, la mandataria estatal firmó un convenio de coordinación en materia de población entre el Consejo Estatal de Población (COESPO) y la Secretaría de Gobernación, con el propósito de fortalecer la articulación institucional y establecer líneas de acción conjuntas que contribuyan a erradicar el matrimonio y embarazo infantil en la entidad, al considerar que estas prácticas afectan el desarrollo de niñas y adolescentes.

Evelyn Salgado presenta estrategia contra embarazo adolescente; refuerzan acciones contra matrimonio infantil en Guerrero. Foto: Especial.

En conferencia, la gobernadora afirmó que se está trabajando para que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes: “Estamos luchando todos los días para que nuestras niñas y adolescentes tengan libertad y que nadie les corte sus sueños; el respeto irrestricto de sus derechos humanos está por encima de los usos y costumbres”.

También puntualizó: “Desde el inicio de esta administración dejamos claro que no se permitirá un solo matrimonio infantil. Seguimos trabajando todos los días para erradicar estas prácticas, disminuir el embarazo infantil y adolescente, y fortalecer la concientización en las comunidades”.

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Además, precisó: “Ninguna práctica comunitaria puede estar por encima de los derechos humanos. No pueden llamarse usos y costumbres cuando se vulnera la integridad de una niña, adolescente o mujer”.

Durante el evento, Félix Medina Padilla señaló que la reducción del 24 por ciento en la tasa de embarazo adolescente refleja los avances alcanzados en Guerrero, resultado del trabajo coordinado para atender este problema desde un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos de las niñas y adolescentes.

Evelyn Salgado presenta estrategia contra embarazo adolescente; refuerzan acciones contra matrimonio infantil en Guerrero. Foto: Especial.

Por su parte, Gabriela Rodríguez Ramírez explicó que esta fase busca consolidar acciones entre los tres órdenes de gobierno en 11 municipios prioritarios de Guerrero con mayores índices, con el objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes mediante una estrategia focalizada.

Al acto asistieron el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; y el secretario técnico del COESPO, Felipe Ortiz Cuevas, además de alcaldes y alcaldesas de municipios como Cuajinicuilapa, Tlacoachistlahuaca, Zirándaro, Igualapa, Atlamajalcingo y Mártir de Cuilapan.

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