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Progreso, Yucatán. - Esta tarde zarpó del de abrigo de , en este puerto, la embarcación con ayuda humanitaria para con 27 voluntarios a bordo y una tripulación de cinco personas.

Hay que señalar que la embarcación tenía previsto zarpar con destino a la isla ayer jueves, pero la detectó diversas inconsistencias en la documentación del navío, lo que derivó en la suspensión del viaje hasta que finalmente esta tarde se regularizó la situación.

A bordo de la embarcación van representantes de México, Estados Unidos, Italia, Australia, Serbia y Brasil. Foto: Especial
A bordo de la embarcación van representantes de México, Estados Unidos, Italia, Australia, Serbia y Brasil. Foto: Especial

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La travesía estimada en dos días y medio y tiene como objetivo llegar al puerto de La Habana, Cuba con cerca de 2 toneladas de víveres que se recolectaron en el último mes en Yucatán, y otros estados del país.

A bordo de la embarcación van representantes de seis países: México, Estados Unidos, Italia, Australia, Serbia y Brasil.

En la embarcación denominada “Maguro” se izaron las banderas de México y Cuba, así como se colocaron pancartas de apoyo a la isla con las leyendas como “Cuba sí, bloqueo no”.

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