Progreso, Yucatán. - Esta tarde zarpó del puerto de abrigo de Yucalpetén, en este puerto, la embarcación con ayuda humanitaria para Cuba con 27 voluntarios a bordo y una tripulación de cinco personas.

Hay que señalar que la embarcación tenía previsto zarpar con destino a la isla ayer jueves, pero la Capitanía de Puerto detectó diversas inconsistencias en la documentación del navío, lo que derivó en la suspensión del viaje hasta que finalmente esta tarde se regularizó la situación.

A bordo de la embarcación van representantes de México, Estados Unidos, Italia, Australia, Serbia y Brasil. Foto: Especial

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La travesía estimada en dos días y medio y tiene como objetivo llegar al puerto de La Habana, Cuba con cerca de 2 toneladas de víveres que se recolectaron en el último mes en Yucatán, y otros estados del país.

A bordo de la embarcación van representantes de seis países: México, Estados Unidos, Italia, Australia, Serbia y Brasil.

En la embarcación denominada “Maguro” se izaron las banderas de México y Cuba, así como se colocaron pancartas de apoyo a la isla con las leyendas como “Cuba sí, bloqueo no”.

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