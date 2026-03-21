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El alcalde de García, , Manuel Guerra Cavazos impulsó la donación de un terreno de 20 mil metros cuadrados para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio.

Las nuevas instalaciones contarán con capacidad para albergar a más de , así como igual número de unidades operativas, lo que permitirá reforzar la presencia y capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

El cuartel de la Guardia Nacional estará ubicado a un costado de Brisas Residencial, lo que facilitará la cobertura operativa en diversas zonas de García.

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El alcalde Guerra Cavazos participó el pasado martes 10 de marzo en una reunión en Palacio Nacional con la Pardo, donde se abordaron diversos proyectos y apoyos para el municipio.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el municipio de García el pasado sábado 7 de febrero, donde inauguró el plantel número 299 del CBTIS.

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