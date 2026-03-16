Una mujer identificada como Nayelli “N” fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, luego de que presuntamente produjera material sexual que involucraba a sus dos hijas menores de edad en la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el caso se originó a partir de la denuncia presentada por el padre de las niñas y pareja de la imputada, quien reportó haber encontrado en un teléfono celular y una computadora vinculados con la mujer diversas fotografías y videos de carácter sexual en los que aparecían las menores.

Durante la revisión del material también se localizaron grabaciones obtenidas desde cámaras de videovigilancia instaladas en un baño, donde se observaba a otras niñas. Las autoridades determinaron que dichas cámaras correspondían a los sanitarios de la escuela en la que Nayelli “N” trabajaba como profesora.

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Debido a que estos hechos podrían constituir delitos de carácter federal, la fiscalía capitalina dio vista a la Fiscalía General de la República para que investigue lo relacionado con la posible captación de imágenes en instalaciones escolares.

Con los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, un juez de control autorizó una orden de aprehensión contra la mujer, la cual fue cumplimentada el pasado 11 de marzo por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Tláhuac.

Durante la audiencia inicial realizada el 13 de marzo, el juez determinó vincularla a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Las autoridades señalaron que las indagatorias continuarán para esclarecer completamente los hechos. Conforme al principio de presunción de inocencia, la mujer será considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

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