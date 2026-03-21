Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Artesanas tzotziles del municipio de Aldama exigieron al también artesano y comercializador de esos productos tradicionales, Alberto López Gómez que les pague 572 mil 800 pesos que les debe hace varios años por trabajos realizados.

Alberto López, también de origen tzotzil, figura como diseñador internacional de prendas ancestrales, trascendió y obtuvo fama hace algunos años cuando participó en distintas actividades en México y el extranjero, como la Fashion Week (Semana de la Moda) en Estados Unidos, que se realiza cada dos años con diseñadores y casas de modas.

Las 14 artesanas defraudadas afirmaron en entrevista, que el acusado en varias ocasiones se ha comprometido a pagar la deuda, pero no cumple y ha sido necesario lanzar la denuncia pública porque están molestas y cansadas de esperar que liquide el importe.

Una de las agraviadas, Marcelina, aseguró que el también artesano le adeuda 144 mil 500 pesos. Alberto, le pagó una pieza para que no reclame, aunque le pide más artesanías y aumenta el adeudo.

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En Aldama, precisó, son 14 las artesanas que exigen su justo pago, pero se sabe que son más mujeres que no les paga por las piezas artesanales realizadas.

La tzotzil Antonia pide que Alberto le pague 93 mil 500 pesos por trabajos realizados; el deudor se ha comprometido varias veces en pagarle en determinada fecha, pero no cumple. Le envía mensajes a su celular le llama, y no responde.

Las artesanas se afanaron en el trabajo y le entregaron al modista de fama desde huipiles ceremoniales con valor 10 mil pesos; los más pequeños de 4 mil, rebozos de mil 200, vestidos, blusas, gabanes y otras piezas tejidas.

La confianza depositada al trabajar para él y darle las elaboradas prendas es porque Alberto, cuya marca es Kuxul Pok (Prenda Viva), también es originario de Aldama, pero ya no vive ahí, y tampoco, aparentemente, tiene relación con sus familiares en esa zona indígena.

Las reclamantes manifestaron que en noviembre de 2022, el deudor les solicitó que le realizarán trabajos para entregarlos a la NFL (National Football League) de los Estados Unidos. Desde esa fecha no les ha pagado lo pactado.

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Fueron varios trabajos para un pedido especial que le pidió la NFL. Fue especial, no un trabajo como cualquiera. Les dijo formalmente que les pagaría.Llevan tres años y cuatro meses de espera.

En diciembre pasado las artesanas se reunieron con Alberto y acordaron que les pagaría y no cumplió, a pesar de un documento suscrito. Les pagaría a partir del 15 de diciembre, prometió pagarle a 4 agraviadas cada 15 de mes , y no procedió.

Ahora, aseguraron las tzotziles, acudirán a la autoridades competentes para que Alberto les pague, porque no admitirán "regalar su trabajo".Continuarán buscando la manera de que les pague, incluso pedirán la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y otras autoridades.

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