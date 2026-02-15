Madres de familia denunciaron maltratos físicos y psicológicos que presuntamente sufrieron niñas y niños en el Colegio Británico Español, ubicado en la alcaldía Tláhuac.

A través de un oficio enviado al Congreso local, seis madres de familia expusieron que las y los pequeños habrían sido sometidos a tratos indignos, golpes y castigos por parte de dos profesoras identificada como Miss Gloria y Miss Claudia.

Entre los testimonios incluidos destaca el de Carol Yazmín Valenzuela, quien relata que su hijo de cuatro años de edad fue encerrado en un cuarto por Miss Claudia y que, pese a que el menor lloraba y manifestaba tener miedo, ningún docente intervenía para detener esa práctica ni para brindarle auxilio o protección.

“De manera particularmente grave, el 28 de mayo de 2025, mi hijo me informó que la maestra de apoyo, Claudia Becerra Rivera, lo encerró en el baño y lo obligó a cambiarse solo, aun sabiendo que él no tenía la capacidad para hacerlo. Mi hijo refirió haber llorado durante ese tiempo y sentirse asustado, situación que le generó angustia y temor”, señala el documento.

Melissa Salcedo, madre de otra niña afectada, relata políticas de control disciplinario como el restringir la ingesta de líquidos en el plantel para que los niños no vayan al baño, lo que provocó un retroceso en el control de esfínteres de su pequeña.

“En diversas ocasiones mi hija me fue entregada en el colegio con ropa distinta debido a que se había hecho del baño. Incluso, fuera del entorno escolar también se presentaron episodios similares, a pesar de que previamente tenía plenamente adquirido el control de esfínteres, sabía acudir al baño por sí misma o avisar cuando lo necesitaba”, relató la madre.

Otro caso es el de Mónica Martínez, quien refiere que fue contactada por una profesora del mismo centro educativo para informarle, sin permiso de la dirección, que su hijo sufría abuso físico por parte de Miss Gloria.

“La propia maestra Olivia me señaló que Miss Gloria golpeó a mi hijo en una ocasión, motivo por el cual ella acudió con el director de la institución para informarle lo sucedido; sin embargo, el director hizo caso omiso”, se lee en el documento.

La queja también señala que cuando algunas madres se entrevistaron con el director del colegio con la intención de aclarar los hechos y solicitar los videos del circuito cerrado, fueron intimidadas por él a tal grado de revisarles su celular para verificar que no grabaran la conversación que sirviera para documentar una posible denuncia.

En este contexto, las madres de las víctimas solicitan al Congreso capitalino activar los mecanismos de representación democrática, dar seguimiento institucional al caso, exhortar a las autoridades educativas competentes a investigar con enfoque de derechos humanos y valorar acciones legislativas para evitar hechos similares.

“No pedimos castigo anticipado; pedimos verdad, investigación y garantías de no repetición, porque ninguna escuela debe ser un espacio de miedo y ninguna niña o niño debe aprender que su voz no importa”, añaden las madres en su escrito.

