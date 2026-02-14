Más Información

Una mujer fue por la Policía en calles de la alcaldía Magdalena Contreras, acusada de haber asaltado a una adulta mayor con un cuchillo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), policías en campo patrullaban en el cruce de las calles Serapio Rendón y 5 de Mayo, en la , donde una señora de 60 años se acercó y refirió que momentos antes una mujer la amenazó con un cuchillo y le robó su celular.

Cae mujer acusada de asaltar a adulta mayor en la alcaldía Magdalena Contreras; la amenazó con un cuchillo. Foto: Especial.
La sospechosa fue localizada metros adelante y tras una revisión preventiva, los oficiales le hallaron un de largo y el celular que la adulta mayor reconoció como suyo, informó la SSC.

La mujer de 23 años de edad fue detenida y trasladada ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

