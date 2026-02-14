Más Información
Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito
VIDEO: Reviven historia de amor entre Sheinbaum y Jesús María Tarriba; "te juro que te adoro", se cantan
“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa
Una mujer fue detenida por la Policía en calles de la alcaldía Magdalena Contreras, acusada de haber asaltado a una adulta mayor con un cuchillo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), policías en campo patrullaban en el cruce de las calles Serapio Rendón y 5 de Mayo, en la colonia Potrerillo, donde una señora de 60 años se acercó y refirió que momentos antes una mujer la amenazó con un cuchillo y le robó su celular.
Lee también: Gobierno de CDMX condena agresiones durante operativo de retiro de comerciantes en la Cuauhtémoc; llama al diálogo y la concertación
La sospechosa fue localizada metros adelante y tras una revisión preventiva, los oficiales le hallaron un cuchillo de 15 centímetros de largo y el celular que la adulta mayor reconoció como suyo, informó la SSC.
La mujer de 23 años de edad fue detenida y trasladada ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]