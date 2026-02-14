La alcaldía La Magdalena Contreras celebró el primer aniversario de la reapertura del cine "Víctor Manuel Mendoza", mejor conocido como “El Piojito”, con una función especial de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, el cual es uno de los filmes con más nominaciones en la temporada de premios 2025–2026, incluida la 98 edición de los Premios Oscar.

Durante su mensaje, el alcalde Fernando Mercado Guaida destacó que la verdadera política pública no solo consiste en rehabilitar espacios, sino en llenarlos de vida. “Este es el cine de nuestros abuelos, de nuestros padres y ahora de nuestras hijas e hijos. Nuestro querido Piojito es el primer cine comunitario de la ciudad: aquí a nadie se le cobra y las palomitas son gratis”, subrayó.

Dicho edil resaltó que, en tan solo un año, el cine ha beneficiado a 20 mil personas con 450 funciones gratuitas, además de albergar 10 talleres artísticos, graduaciones escolares, encuentros vecinales y diferentes actividades culturales.

Reconoció que la función de Frankenstein simboliza no solo dar vida a un proyecto, sino mantenerlo con alma, programación constante y comunidad activa.

Por su parte, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, anunció que el cine "Víctor Manuel Mendoza" ampliará su oferta cultural con la incorporación de teatro, comenzando con la obra ”Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda”, de la dramaturga Sabina Berman, que se presentará el próximo 10 de abril.

Asimismo, destacó que este espacio representa un ejercicio de soberanía cultural y narrativa. Señaló que cada película y cada actividad que se programa busca generar reflexión y transformación en el público, apostando por contenidos que fortalezcan el derecho a la cultura y la identidad comunitaria.

El cine "Víctor Manuel Mendoza" ha sido sede del Primavera Documental, Festival Ambulante, Macabro Fest, festivales rumbo al Ariel, el Festival Internacional de Cine de Morelia, Contra Campo, el Festival del Cine de Barrio, la Pachanga Antirracista, el concurso de cortometrajes 100% contraerense, además de mantener colaboración permanente con la Filmoteca de la UNAM y Procine. También ha presentado cinco obras de teatro gratuitas para la comunidad.

Mercado Guaida hizo un llamado a todas y todos los contraerenses a visitar el cine y a invitar a quienes aún no lo conocen. “Es nuestro cine, nuestro Piojito. Si conocen a alguien que todavía no haya venido, tráiganlo para que viva la experiencia y se enamore de este espacio que es de todas y todos”.

