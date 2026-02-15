Han pasado menos de dos minutos desde que Eunice modeló en vivo este camisero color marfil y una usuaria ya lo agregó al carrito en TikTok Shop. En segundos lo pagará vía electrónica y en menos de una semana lo tendrá en la puerta de su casa, se asegura.

Al mismo tiempo, otras usuarias preguntan si hay una talla más grande, mientras la host las anima a comprarlo. “En talla mediana le quedaría a una 11 o 13, y ¡estoy segura de que hasta a una 15!”.

Desde la tienda Blanco y Negro, ubicada en el barrio de Mixcalco, en el Centro Histórico, Talía y Victoria Meza eligen cuidadosamente cuál será la siguiente prenda que mostrarán en su live que este martes ya superó las 65 mil visualizaciones.

Dicen que incursionar en la opción de venta de TikTok que llegó a México en 2025 es una manera de adaptarse a los nuevos retos que ha atravesado su negocio desde la pandemia por el Covid-19 hace ya seis años.

Cuentan que también ésta es una de las maneras que han encontrado para competir con las tiendas asiáticas que se han adueñado de esta zona.

“Blanco y Negro se ha tenido que reinventar de acuerdo con todos los cambios sociales desde llámese pandemia, y de ahí ha sido un sinfín de cambios hasta la actualidad que llegó TikTok Shop a México, principalmente por las necesidades del mercado”, dijo Talía Meza mientras supervisa a su equipo de logística, conformado por mujeres, empaquetar las prendas que ya fueron adquiridas.

Explicó que, a diferencia de hace 10 años, cuando inició este negocio, han aumentado las personas que prefieren comprar en línea.

Aseguró que actualmente los lives representan 30% de sus ventas, con mujeres de entre 28 a 45 años.

Indicó que “hay gente que no sale de la oficina y gracias a que ahora ya están este tipo de opciones, pues ya pueden también verse bien, sentirse bien, que es lo que nosotros buscamos”.

Talía Meza comentó que una de las ventajas de esta nueva forma de venta es que la gente tiene la oportunidad de comprarlo todo al instante, con un proceso de venta más corto y “les da menos tiempo de dudar”.

“Es mucho más fácil para ustedes como consumidores como para nosotras como vendedoras”, señaló. Detalló que un live consiste en lograr un buen ambiente con las host, que son quienes venden y modelan las prendas, creando una conexión con el público para no perderlo o que no se salgan de la transmisión.

“Creo que hemos sabido elegir a las chicas muy bien, a ellas les encanta lo que hacen, entonces pues ha sido como un equipo de todas partes, tanto logística, las chicas labor de venta, nosotros con productos”, destacó.

Explicó que “estás en tu oficina, en tu casa, en el sillón y estás en la plataforma haciendo una venta en línea; tú ves la prenda en la pantalla y dices: como que me gusta la chica, trae color rosa, pero a ti te llama la atención el color rojo, entonces le solicitas a ella: oye, ¿te puedes poner el color rojo?, como para que tu compra sea más segura”.

El consumidor vía TikTok Shop hace el pago de su compra vía electrónica y en menos de una semana lo tiene en la puerta de su casa. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Señaló que las hosts son de diversas complexiones para que las usuarias creen la cercanía necesaria para querer comprar a distancia. Victoria Meza, operadora de las transmisiones en vivo, señaló que se lanzan ofertas y se ponen tiempos de salida de las prendas porque en TikTok el público no puede esperar mucho tiempo.

“Tiene que ser muy rápido para no perderlos. Es como yo, que me aburro si estoy mucho tiempo en algo, así también aquí, hay que estarle cambiando”.

Indicó que la estrategia de venta se basa en mostrar las prendas dependiendo del día. “Si está haciendo frío lanzamos las chamarras, o calor pues ropa menos tapada”.

Retos

Talía Meza señaló que, al inicio, uno de los retos con los que se enfrentaron fue el generar la confianza de que no se trata de algún fraude. “Más que interesarse se tardaron en tomar confianza, porque al final de cuentas era una manera nueva a lo que estábamos acostumbrados.

“Entonces no sabían si sí les iba a llegar y ya una vez comprando, pues ya continuaban”, comentó.

Talía explicó que TikTok da la opción a los usuarios de pagar con cinco métodos de pagos diferentes y los protege hasta que reciben las prendas. A cambio de usar la plataforma, indicó, se paga una comisión y el IVA por cada ropa vendida.

Mencionó que otro de los retos son las marcas asiáticas, que les compiten igual en línea como presencial, al vender las prendas más baratas.

“Es muy complicado competirles porque cada vez desaparecen más los negocios locales aquí, y eso es porque dan todo súper, súper barato. Entonces sí ha sido difícil porque muchas veces la gente pues se va por lo barato más que calidad, entonces pues sí nos ha tocado luchar un poco”, concluyó Talía.

En este negocio asentado en el barrio de Mixcalco la batalla ya no sólo se libra en el mostrador, ahora también en la pantalla de un celular.

En el local de Blanco y Negro, 30% de sus ventas lo hacen a través de lives; sus clientas son mujeres de entre 28 a 45 años. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL