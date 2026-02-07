Ya es 2026 y, para empezar el año, siempre es buena idea hacer una limpieza de clóset; aprender a soltar las prendas que has guardado durante años, buscando el momento adecuado para lucirlas, puede ayudarte a liberar espacio físico y mental.

Pero no se trata de tirar la ropa a la basura, sino de encontrar la manera de reciclarla o darle una segunda vida. Y es que, de acuerdo con las Naciones Unidas, la moda rápida es una de las principales generadoras de contaminación por residuos.

"La industria de la moda es uno de los sectores más contaminantes del mundo, responsable de hasta el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero", señala en un comunicado del organismo. Si quieres saber qué hacer con ella, sigue leyendo.

¿Cómo se puede reciclar la ropa?

Altruismo

Busca fundaciones o grupos colectivos que se encarguen de recolectar y donar ropa a personas que lo necesiten. De esta manera no solo realizarás una obra altruista, sino que también cuidarás al medio ambiente.

Si no sabes a qué grupos les puedes donar tu ropa, puedes acercarte a tu alcaldía o localidad y pedir informes sobre los colectivos a los que puedes entregar tus prendas viejas.

Dona la ropa que ya no utilices a organizaciones y colectivos. Foto: Pixabay

Haz trueque de ropa en bazares

Estamos en una era donde se impulsa la moda sustentable, y la ropa de segunda mano en bazares es una manera sencilla de sumarse. Aquí sólo debes llevar tus prendas a espacios de tu comunidad como mercaditos y ponerle precios atractivos.

Otra opción es el trueque, que consiste en llevar la ropa que ya no utilices y que esté en buen estado a otros puestos. La clave es intercambiarla por artículos de igual o menor valor.

Si vives en la Ciudad de México, este tipo de prácticas son muy comunes en colonias como La Roma o Condesa.

Realiza trueques de ropa en bazares. Foto: Unsplash

Dale una nueva oportunidad a tu ropa

Si no te quieres deshacer de tus prendas, recíclalas para darles una segunda oportunidad de vida. Con la costura puedes convertir tus jeans, playeras y chamarras en una tote bag.

¿Te ha aburrido su color? Utiliza parches, pines, bordados a mano, entre otras aplicaciones para darles una nueva apariencia. No tienes que ser experta con la aguja y las tijeras, simplemente necesitas creatividad.

Transforma o personaliza tus pantalones. Foto: Pixabay

Vende tu ropa en buenas condiciones

La venta de ropa siempre es una buena opción y un medio extra de ingresos. Actualmente, hay aplicaciones confiables para ofrecerla a precios accesibles y que otras personas sigan disfrutándolas, como GoTrendier o Vopero.

Si quieres venderla por redes sociales, existe Marketplace de Facebook o sitios como Mercado Libre. Sólo ten cuidado con los pagos y con las citas presenciales para hacer las entregas; recuerda que estos canales pueden ser blancos de estafas.

Vende tu ropa en plataformas seguras o sitios en línea verificados. Foto: Unsplash

Lleva tu ropa a un depósito

Si tu ropa ya no se encuentra en buenas condiciones para donar, vender o reciclar, entonces te recomendamos llevarla a contenedores especiales de textiles. Busca sus direcciones o las de centros de acopio en la página web de tu gobierno local.

Lleva la ropa que no está en buenas condiciones a depósitos especiales. Foto: Unsplash

¿Cuánto contamina la industria de la ropa?

Como lo mencionamos anteriormente, desechar la ropa incrementa los índices de contaminación por residuos y en gran parte esto proviene de la industria "fast fashion".

La marca sustentable Ecoalf señala que la moda rápida utiliza grandes cantidades de agua para producir prendar, especialmente, de algodón. Tan solo 1 una camiseta se requieren más de 2 mil litros.

Pero además de utilizar recursos no renovables, recurre a los derivados del petróleo para las fibras textiles. Ello no solo afecta al medio ambiente, sino que también reduce la calidad de la ropa y le da un menor tiempo de vida útil.

Otros problemas asociados son el uso de sustancias y tintes tóxicos, mismos que terminan en los ríos u océanos y provocan daños tanto al ecosistema acuático como a las comunidades locales.

Por eso, siempre es mejor reciclar la ropa vieja y no aventarla a la basura.

