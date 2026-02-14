Febrero cerrará literalmente sobre ruedas: con motivo del mes del Amor y la Amistad, en la Ciudad de México se llevará a cabo el primer Paseo Nocturno en Bicicleta.

Esta rodada será especial, pues ha sido pensada para disfrutar en pareja. Pero si no tienes, también puedes lanzarte con amigos, con tu mascota o solo.

Este evento es gratuito y permite participar en bicicleta, patines, patineta o incluso caminando. Foto: X @LaSEMOVI

¿Cómo y cuándo es el paseo nocturno en bici dedicado a San Valentín?

A través de redes sociales, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX indicó que la próxima edición especial del Paseo Nocturno en bicicleta será con música, actividades fitness y sorpresas.

Aunque está programada después del 14 de febrero, la idea es prolongar la celebración con una experiencia al aire libre, llena de amor y bajo las luces de la ciudad.

Ve diciéndole a tu crush que aparte la fecha: la actividad ha sido programada para el sábado 21 de febrero, de las 19:00 a las 23:00 horas.

No tienen que ir en bicicleta, también se admiten patines y patineta.

Aunque parece una actividad sencilla, tú y tu pareja deben saber que se necesita condición o al menos ganas de intentarlo, pues el recorrido abarcará cerca de 22 kilómetros.

Se rodará por sitios como Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y hasta el Bosque de Chapultepec. La parada final será en el Centro Histórico.

¿Cómo pedir prestada una bici en el Paseo Nocturno?

No te preocupes si no tienes bicicleta propia. Al igual que en ediciones anteriores, previo a la actividad se instalarán módulos de préstamos gratuitos, principalmente en puntos estratégicos de Paseo de la Reforma.

Para solicitarla, solo debes presentar una identificación oficial vigente y acercarte a los módulos con anticipación. El paseo comienza de manera puntual.

Al terminar la actividad, tendrás que devolver la bicicleta en el mismo sitio donde la pediste prestada.

Si llevas tu propia bici, la Semovi recomienda instalarle luces rojas en la parte trasera, y blancas en la zona delantera por motivos de seguridad. Además, no olvides portar un chaleco reflectante, casco y calzado cómodo.

El Ángel de la Independencia y otros íconos capitalinos serán parte del recorrido nocturno. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

El Paseo Nocturno en Bicicleta es gratuito, no requiere registro previo y se ha convertido en uno de los planes favoritos para redescubrir la CDMX.

