Un elemento de la Policía Estatal de Puebla murió en un accidente automovilístico.

El hecho ocurrió la madrugada de hoy sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras de la ciudad de Puebla.

La unidad en la que viajaba el oficial se impactó en uno de los pilares del segundo piso de la autopista, lo que generó que la patrulla se incendiara.

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La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado lamentó el fallecimiento del Policía Estatal identificado como Valentín Gerardo Martínez Valencia.

La dependencia expuso que el oficial perdió la vida en cumplimiento de su deber, mientras realizaba patrullajes de vigilancia.

"Este accidente ocurrido sobre la autopista México-Puebla, enluta a la corporación y a toda la institución, al tratarse de un servidor público que con honor, disciplina y compromiso dedicó su vida a la protección de las y los poblanos".

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