Morelia, Michoacán. - Un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, vinculó a proceso por el delito de feminicidio, a Osmar "N", menor de 15 años de edad, que asesinó a dos de sus maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas.

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El juez especializado, presidió la audiencia inicial en el procedimiento seguido al adolescente, quien el pasado 24 de marzo, en la escuela preparatoria “Anton Makarenko”, cuando el menor de edad mató a tiros, con un rifle de asalto, a dos de las docentes.

En la audiencia, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el juez, impuso medida cautelar de internamiento preventivo y se determinó un mes de plazo de cierre de investigación complementaria.

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