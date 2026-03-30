Más Información

Migrantes realizan Viacrucis en Tapachula; protestan contra COMAR y queman piñata de Trump

Migrantes realizan Viacrucis en Tapachula; protestan contra COMAR y queman piñata de Trump

Explosión de camioneta en Tecámac deja dos muertos tras salir del AIFA; víctimas eran de Sinaloa

Explosión de camioneta en Tecámac deja dos muertos tras salir del AIFA; víctimas eran de Sinaloa

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

Sheinbaum e Infantino evalúan preparativos del Mundial rumbo a su inauguración; confían en que "todo va a salir muy bien"

Sheinbaum e Infantino evalúan preparativos del Mundial rumbo a su inauguración; confían en que "todo va a salir muy bien"

Morelia, Michoacán. - Un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, por el delito de feminicidio, a Osmar "N", menor de 15 años de edad, que asesinó a dos de sus maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Lee también

El juez especializado, presidió la audiencia inicial en el procedimiento seguido al adolescente, quien el pasado 24 de marzo, en la escuela , cuando el menor de edad mató a tiros, con un rifle de asalto, a dos de las docentes.

En la audiencia, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el juez, impuso medida cautelar de y se determinó un mes de plazo de cierre de investigación complementaria.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]