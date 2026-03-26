La Fiscalía de Michoacán, imputó, los delitos de Feminicidio y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, a Osmar "N", estudiante de 15 años de edad que asesinó a tiros el pasado martes a dos maestras de la Preparatoria “Anton Makarenko”.

Este jueves, un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, presidió la audiencia inicial de formulación de imputación por los delitos de feminicidio y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas permanentes en agravio de la sociedad.

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En audiencia, la representación social formuló la imputación y la defensa solicitó la duplicidad del plazo para resolver situación jurídica, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El juez, en ese sentido, determinó la medida cautelar de internamiento preventivo, y la audiencia continuará el lunes 30 de marzo a las 9:00 horas.

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