Luego de que se viralizara en redes sociales un video donde estudiantes del Colegio de Bachilleres en Michoacán realizan una coreografía simulando ser sicarios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ordenó el cese inmediato de la directora del plantel y del docente involucrado en la organización del evento.

El mandatario estatal calificó la actividad como “inapropiada” y señaló que se trata de una expresión que incurre en la apología del delito, por lo que instruyó tomar medidas firmes.

“Tomamos una decisión administrativa y hubo un cese fulminante de la directora y el maestro o maestra que organizaron este tema inapropiado, apológico de la delincuencia. Esto no puede suceder en Michoacán”, afirmó.

Lee también Salinas Pliego reacciona a baile de estudiantes con réplicas de armas en Michoacán; “la nueva escuela mexicana”

Ramírez Bedolla subrayó que en la entidad está prohibida cualquier manifestación que promueva la violencia o la delincuencia, y reiteró que su administración trabaja por la pacificación del estado.

Asimismo, hizo un llamado a instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a proteger a niñas, niños y jóvenes de lo que denominó “anticultura delictiva”.

Coreografía de estudiantes desata polémica en redes

El video que detonó la controversia corresponde a un evento denominado “Baile de Sectoriales”, realizado en el municipio de Contepec, donde alumnos participaron con vestimenta táctica, como pasamontañas y chalecos antibalas, además de portar réplicas de armas.

Lee también Rescatan con vida al primer trabajador de la mina Santa Fe en Sinaloa; es trasladado en helicóptero para revisión médica

Durante la coreografía, los estudiantes bailaron música urbana y, en una de las secuencias, se proyectaron imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados, lo que generó un intenso debate en redes sociales sobre los límites de la expresión artística en entornos educativos.

Comunicado del Colegio de Bachilleres

El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) expresó que, como institución educativa, desaprueba cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o que pueda interpretarse como apología del delito.

No obstante, reconoció la creatividad y libertad de expresión de las y los estudiantes, al tiempo que exhortó a la comunidad educativa a privilegiar contenidos que fomenten valores positivos.

Lee también Pemex asegura que quema de gas en Tabasco es controlada; prevé eliminarla a mediados de 2026

El organismo subrayó la importancia de actuar con sensibilidad y responsabilidad en el contexto actual, poniendo en el centro el bienestar de la juventud.

Finalmente, reiteró su compromiso con la formación integral de sus alumnos, basada en el respeto, la paz y la sana convivencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL