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Salinas Pliego reacciona a baile de estudiantes con réplicas de armas en Michoacán; “la nueva escuela mexicana”

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Por medio de redes sociales se hizo viral el video de una coreografía realizada por alumnos del , donde simulan ser sicarios y aparecen portando réplicas de armas.

En el evento llamado “Baile de Sectoriales” en el municipio de Contepec, los jóvenes aparecen bailando música urbana con vestimenta tipo táctica como pasamontañas y chalecos antibalas. Además, en una parte de la coreografía, aparecen los rostros de algunos presidentes municipales que han sido ejecutados, desatando un intenso debate entre los usuarios.

En ese sentido, el empresario se sumó a la ola de críticas sobre la presentación de los estudiantes con una duración de seis minutos y que alude a la crisis de violencia que actualmente se vive en México.

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Salinas Pliego reacciona a baile con armas de estudiantes en Michoacán

Ante el video que rápidamente acaparó el reflector mediático, Salinas Pliego compartió el polémico baile a través de su cuenta de ‘X’, donde tiene más de dos millones de seguidores.

“La Nueva Escuela Mexicana impulsada por el Partido Morena Mx y sus socios criminales”, escribió el multimillonario lanzando un dardo a la 4T.

Cabe mencionar que uno de los detalles más intensos de la presentación fue que los temas de las canciones fueron acompañados por narraciones que describían las muertes de mandatarios como Enrique Velázquez Orozco, César Arturo Valencia Caballero, Yolanda Sánchez Figueroa, Salvador Bastida García y Carlos Manzo asesinado en Uruapan el año pasado.

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