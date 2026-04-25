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Tras una serie de disparos por los que el Servicio Secreto protegió y retiro a Donald Trump de la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, el periodista de N+, Ariel Moutsatsos, narró el ambiente en el Hotel Hilton, localizado en Washington, .

En la grabación, el reportero contó que se encontraba sentado con sus colegas de Univisión cuando se escucharon disparos. "En cuestión de unos instantes, nos metimos abajo de la mesa en lo que reaccionábamos a qué es lo que ocurría".

Después vio a agentes del Servicio Secreto estadounidense correr y al presidente de EU, , retirarse del escenario, al igual que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y otros integrantes del presidium.

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"Su lugar fue ocupado por agentes del Servicio Secreto, uniformados y con armas de muy alto calibre. Miraban si aún había algún tirador entre la multitud. La mayoría seguí abajo de las mesas".

Dio a conocer que, a partir de algunos compañeros, que el mandatario estadounidense continuaba en el lugar. "Tenemos reportes de que es un tirador. Preliminarmente habría huido y en el loby fue abatido. Es lo que ocurre aquí, algo, créanme, inédito", concluyó.

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dft/bmc

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