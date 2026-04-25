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"Nos metimos abajo de la mesa al escuchar disparos"; periodista Ariel Moutsatsos narra incidente de seguridad en cena de Trump
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Tras una serie de disparos por los que el Servicio Secreto protegió y retiro a Donald Trump de la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, el periodista de N+, Ariel Moutsatsos, narró el ambiente en el Hotel Hilton, localizado en Washington, Estados Unidos.
En la grabación, el reportero contó que se encontraba sentado con sus colegas de Univisión cuando se escucharon disparos. "En cuestión de unos instantes, nos metimos abajo de la mesa en lo que reaccionábamos a qué es lo que ocurría".
Después vio a agentes del Servicio Secreto estadounidense correr y al presidente de EU, Donald Trump, retirarse del escenario, al igual que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y otros integrantes del presidium.
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"Su lugar fue ocupado por agentes del Servicio Secreto, uniformados y con armas de muy alto calibre. Miraban si aún había algún tirador entre la multitud. La mayoría seguí abajo de las mesas".
Dio a conocer que, a partir de algunos compañeros, que el mandatario estadounidense continuaba en el lugar. "Tenemos reportes de que es un tirador. Preliminarmente habría huido y en el loby fue abatido. Es lo que ocurre aquí, algo, créanme, inédito", concluyó.
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