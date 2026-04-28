Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el canciller alemán, Friedrich Merz, tras sus comentarios de que Irán está "humillando" a Washington en la mesa de negociaciones sobre la guerra.

"El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de qué está hablando!", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social.

"Si Irán tuviera un arma nuclear, todo el mundo sería rehén. Estoy haciendo algo con Irán, en estos momentos, que otras naciones, o presidentes, debieron haber hecho hace mucho tiempo. ¡No me sorprende que a Alemania le esté yendo tan mal, económicamente y en otros sentidos!", agregó el mandatario.

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El lunes, Mez se declaró "desilusionado" con los resultados de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"En lo que respecta a Irán, me siento desilusionado, y sencillamente porque Estados Unidos e Israel partían de la base de que el problema se resolvería en pocos días y hoy tenemos que constatar que no es así", señaló el canciller en Berlín, durante un evento en un colegio.

Criticó además que "no veo una estrategia clara. En un conflicto no sólo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán", dijo.

"A ello se agrega que los iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian. Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la Guardia Revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense", agregó el jefe del gobierno germano.

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Durante la Guerra de los 12 Días, el año pasado, Merz llegó a decir que los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán le estaban haciendo "el trabajo sucio" a los europeos.

Esta vez, aunque en un comienzo apoyó la nueva ofensiva, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica y ha dicho en diversas ocasiones que no ve una estrategia clara de Washington en su guerra en Irán.

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