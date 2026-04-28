El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró de muy buen ánimo este martes al recibir al rey Carlos III y su esposa Camila y además de resaltar que Estados Unidos no tiene "mejores amigos" que los británicos, confesó que su madre, Mary Anne MacLeod Trump, tenía un "crush" con el monarca.

En su discurso en el jardín de la Casa Blanca, acompañado de su esposa Melania, el rey y la reina Camila, Trump dijo que su madre, fallecida en el año 2000, "amaba" a la reina Isabel II, quien murió en 2022.

"Cada vez que la reina participaba en una ceremonia o algo así, mi madre estaba pegada a la televisión y me decía: 'Mira Donald, mira qué hermoso es eso'", contó el mandatario.

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"Ella realmente amaba a la familia [real], pero también la recuerdo diciendo muy claramente: 'Carlos, mira al joven Carlos, ¡es tan lindo!'. Mi madre tenía un crush con Carlos. ¿Pueden creerlo?", señaló, desatando las risas de los presentes.

El rey Carlos III sonrió y levantó la mano, un tanto avergonzado. Trump siguió: "Me pregunto qué estará pensando ella ahora".

🚨 PRESIDENT TRUMP: "My mother had a CRUSH on Charles! Can you believe it?!"



"She really did love the family, but I also remember her saying very clearly, 'Charles, look young Charles, he's so cute!'" 😆



"I wonder what she's thinking right now..." pic.twitter.com/ffEguFYik6 — Nick Sortor (@nicksortor) April 28, 2026

¿Broma?

Otro momento extraño ocurrió cuando habló de que sus padres estuvieron casados 63 años. Entonces, volteó a ver a Melania y dijo: "Ese es un récord que no podremos igualar. Lo siento, pero eso no va a ser posible". La primera dama no respondió a la broma.

Trump to Melania: They were married for 63 years and uh... excuse me, if you don't mind. That's a record we won't be able to match. I'm sorry, just not going to work out that way pic.twitter.com/K69E0DcY78 — Headquarters (@HQNewsNow) April 28, 2026

Trump remarcó en su discurso la relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido.

En la bienvenida, que incluyó una salva de 21 cañonazos, el tono de Trump distó mucho de las recientes críticas dirigidas al gobierno británico por no haberse sumado al conflicto con Irán.

"En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos", dijo Trump en esta visita que marca el 250º aniversario de la liberación de las colonias estadounidenses del dominio británico.

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El presidente estadounidense recurrió a la famosa frase del exprimer ministro británico, Winston Churchill, quien en una ocasión había dicho que ambos países tenían una "relación especial". "Esperemos que siempre siga siendo así", agregó.

El presidente republicano elogió al ejército británico: "Nadie ha luchado mejor junto a" Estados Unidos, a pesar de haberse burlado recientemente de los portaaviones de Londres, a los que calificó de "juguetes".

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