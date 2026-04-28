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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

"Irán nos acaba de informar que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente, que ha comentado anteriormente sobre una división entre "moderados" y "radicales" en la cúpula iraní, no especificó quien habría enviado la comunicación a Estados Unidos.

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Trump, insatisfecho con nuevo plan iraní para reabrir Ormuz sin diálogo nuclear

El mensaje del mandatario coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

Según fuentes con conocimiento de lo discutido en la reunión de la víspera entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el republicano habría dado a entender que no está inclinado a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloque naval impuesto a las costas iraníes, publica la cadena CNN.

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La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20% del crudo mundial, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, de acuerdo con las fuentes.

Trump extendió la semana pasada el cese el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Paquistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

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