La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene un alto al fuego de manera indefinida en lo que ocurren las negociaciones para un acuerdo de paz entre las partes, sin embargo, aún no han dado resultados.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Aragchi, atribuyó a Estados Unidos el fracaso de las conversaciones para poner fin a la guerra, durante una visita a Rusia en la que el presidente Vladimir Putin le aseguró su respaldo.

En tanto, Israel volvió a bombardear diversas áreas del sur del Líbano pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, después de ordenar la evacuación "inmediata" de 16 aldeas ubicadas por debajo el río Litani, mientras que la Casa Blanca analiza la última propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Mundo 08:30 AM ONU lanza mecanismo para facilitar transporte terrestre en Medio Oriente ante bloqueo en Ormuz La Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE) anunció un "observatorio en línea" para facilitar el flujo de mercancías a lo largo de los corredores de transporte terrestre en el Golfo, que ha aumentado en los últimos dos meses por el bloqueo que la guerra en Irán ha causado en el estrecho de Ormuz.

La medida, anunciada tras una reunión en Ginebra con responsables y expertos en transporte y aduanas de 12 países de la región, busca "aportar transparencia sobre las rutas disponibles y permitir una planificación más eficiente del transporte de mercancías", indicó un comunicado de la organización.

Tras la reducción en más del 90% del número de buques que pasaban antes del conflicto por Ormuz, se ha incrementado el transporte de contenedores de carga por camión desde Catar, Emiratos Árabes o Kuwait a puertos saudíes del mar Rojo, principalmente Yeda, donde el flujo de mercancías ha crecido un 140 % desde febrero.



Mundo 08:28 AM Precios de materias primas están al alza por la guerra y otros factores Los precios de las materias primas como petróleo, fertilizantes, productos agrícolas o metales han tenido un alza de 16% en promedio este año, estimó el martes el Banco Mundial (BM) al señalar a la guerra en Medio Oriente y otros factores como responsables.

"La guerra golpea la economía mundial en oleadas sucesivas", subraya el economista jefe del BM, Indermit Gill, tras la publicación del informe de la institución sobre el mercado de materias primas.

"Primero, por el aumento de los precios de la energía, luego por el de los precios de productos alimentarios y, por último, por una mayor inflación, que hará subir los tipos de interés y encarecerá aún más el coste de la deuda", afirma.



Mundo 08:21 AM Talibanes convocan a un alto diplomático paquistaní tras el ataque a una universidad El gobierno de facto talibán convocó al encargado de negocios de la embajada de Paquistán en Kabul, Ubaid-ur-Rehman Nizamani, para entregarle una protesta formal por los últimos ataques contra objetivos civiles, que según sus cálculos han provocado en las últimas horas al menos seis muertes en Afganistán.

"El Emirato Islámico de Afganistán rechaza categóricamente las afirmaciones de Pakistán de que la violencia se originó desde el lado afgano y declara que las raíces de la situación deben ser examinadas cuidadosamente", escribió el Ministerio de Exteriores en su comunicado de condena.

La cúpula talibana señaló que el acto diplomático de protesta está vinculado con el bombardeo que alcanzó una universidad en la provincia de Kunar y que causó la muerte de al menos un estudiante del centro el lunes.



Mundo 07:59 AM Trump dice que Irán le informó que está en "estado de colapso" y que quieren reabrir Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que ,mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

"Irán nos acaba de informar que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió Trump en su red Truth Social.



Mundo 07:57 AM Buque repleto de gas natural licuado logró salir del Golfo Un buque repleto de gas natural licuado (GNL) atravesó el estrecho de Ormuz, algo que no ocurría desde el cierre casi total del paso provocado por el conflicto en Medio Oriente a principios de marzo, según la consultora especializada en el seguimiento de los flujos de materias primas Kpler.

Según los datos de Kpler consultados el martes por la AFP, el metanero Mubaraz, controlado por la compañía petrolera nacional emiratí Adnoc, salió del Golfo en abril con 132.890 m³ de GNL a bordo, a través de este paso por el que transita alrededor del 20% del comercio mundial de GNL en tiempos de paz.

El buque, de unos 290 metros de largo, cargó su mercancía en la isla de Das, en Emiratos Árabes Unidos, el 2 de marzo, y apagó su transpondedor AIS a finales de marzo durante un mes, antes de volver a emitir el lunes frente a las costas de India.



Mundo 07:57 AM EU estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz La Casa Blanca anunció que está analizando la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio de hidrocarburos, dos meses después del inicio de la guerra en Medio Oriente.

Las conversaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto, que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de ese estrecho vital para el tránsito de hidrocarburos, no han dado resultados.

Sin embargo, una frágil tregua está activa desde hace casi tres semanas.



Mundo 07:18 AM Nuevos ataques israelíes y órdenes de evacuación contra el Líbano pese al alto el fuego Israel volvió a bombardear este martes diversas áreas del sur del Líbano pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, después de ordenar la evacuación "inmediata" de 16 aldeas ubicadas por debajo el río Litani.

Cazas israelíes atacaron este mediodía localidades meridionales como Tebnine, Kafra, Jabal al Batoum o Khirbet Selm, en esta última causando la destrucción de varias viviendas y comercios, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).





Mundo 07:17 AM Ejército israelí mata a dos palestinos más en un ataque a un vehículo en ciudad de Gaza Israel mató este martes a dos palestinos en un ataque a un vehículo en la zona oeste de ciudad de Gaza, la capital de la Franja, según informaron fuentes médicas del enclave palestino, que se suman a un niño de 9 años muerto por fuego israelí en el sur del enclave.





Mundo 07:17 AM Israel seguirá su lucha contra Hezbolá pero "no tiene ambiciones territoriales en Líbano", dice canciller El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que Israel continuará "desmantelando" la infraestructura del grupo chií Hezbolá junto a la frontera, donde el Ejército israelí mantiene una franja ocupada, pero indicó que "no tiene ambiciones territoriales en el Líbano".





Mundo 07:16 AM Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.





Mundo 07:15 AM Israel insta a Ucrania a presentar pruebas del comercio con "grano robado" por Rusia El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, instó este martes a Ucrania a presentar pruebas de que Israel haya comprado "grano robado por Rusia" de zonas ucranianas ocupadas, tras sus acusaciones de permitir la entrada en un puerto israelí de buques cargados de trigo de esas zonas.





Mundo 07:15 AM Irán prohíbe las exportaciones de acero, según agencia iraní Irán prohibió las exportaciones de acero, informó este martes la agencia de noticias Fars, después de que las dos mayores siderúrgicas del país anunciaran a principios de abril que se veían obligadas a detener sus actividades tras los ataques israeloestadounidenses.

La directiva sobre esta prohibición ya fue publicada, según la administración de aduanas citada por la agencia, indicando el 26 de abril como fecha de entrada en vigor.



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