El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, fue imputado por segunda vez por el Departamento estadounidense de Justicia, reportó la cadena CNN con base en dos fuentes informadas del asunto.

Los cargos concretos no están claros todavía, pero según informó la cadena FoxNews, estaría relacionado con una publicación de mayo de 2025 que podría interpretarse como una amenaza contra el presidente Donald Trump.

La entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en ese momento la apertura de una investigación contra el exjefe del FBI por una fotografía de unas conchas que formaban la cifra "8647" con el mensaje: "Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa".

Los seguidores de Trump interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido al republicano, que es el presidente número 47.

El número 86, en jerga, puede significar "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

Trump considera a Comey una figura clave en el supuesto intento de "utilizar" el sistema judicial en su contra.

En septiembre del año pasado, el Departamento de Justicia ya había presentado cargos contra Comey, a quien señaló de mentir al Congreso sobre filtraciones a la prensa. Sin embargo, el caso fue desestimado por un juez federal que determinó que el fiscal federal interino del Distrito Este de Virginia, encargado del caso, fue nombrado de forma irregular, al haber eludido la aprobación del Senado.

Lee también Trump despide a la fiscal general Pam Bondi; "hizo un trabajo extraordinario", afirma el mandatario

Los fallos en perseguir a quienes Trump considera como sus "enemigos políticos" fueron una de las razones por las que Trump despidió a la fiscal general Pam Bondi.

En su lugar quedó, como fiscal en funciones, Todd Blanche, quien ha acelerado el ritmo en la presentación de los casos contra diversas figuras señaladas por Trump.

Otro de los blancos de Trump ha sido la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuyo caso también fue desestimado.

Jimmy Gurule, exfuncionario del Departamento de Justicia y profesor de derecho en Notre Dame, advirtió que Blanche, cercano a Trump, buscaría acelerar los casos.

El propio Blanche dijo que “el presidente está frustrado, todos están frustrados”, y que “lo que vimos que ocurrió durante los últimos cuatro años es imperdonable y no puede volver a pasar”.

Lee también Dan Bongino, subdirector del FBI, deja el cargo; "ha hecho un gran trabajo", destaca Trump

“Si la despidieron porque Trump no pensó que ella actuara con la suficiente rapidez para presentar casos penales contra sus enemigos políticos, entonces cabría esperar que la persona que la reemplace probablemente acepte intensificar esos esfuerzos”, expresó Gurule. *Con información de AP y EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc