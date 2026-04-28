París. Francia investiga la reaparición de un sitio web que permitió al delincuente sexual Dominique Pelicot reclutar a decenas de extraños para violar a su entonces esposa Gisèle Pelicot tras drogarla en su casa entre 2011 y 2020, informó este martes la fiscalía.

Las autoridades acusan a la plataforma Coco de estar vinculada a crímenes, incluyendo el abuso sexual de niños, la violación y el asesinato.

El sitio web, que estaba registrado en el extranjero, fue cerrado en junio de 2024.

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Dominique Pelicot está acusado de drogar a su esposa durante casi diez años e invitar a desconocidos a violarla. Foto: AFP

La fiscalía de París declaró a la AFP haber abierto una investigación sobre la reapertura de la web, que ahora opera bajo el nombre de Cocoland.

Isaac Steidl, el fundador y gerente de Coco, fue acusado en enero de 2025 de complicidad en el tráfico de drogas, posesión y distribución de pornografía infantil, corrupción de menores a través de internet y conspiración criminal.

Él niega los cargos. Su abogado, Julien Zanatta, dijo que no tiene "nada que ver" con el nuevo sitio web.

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