Internet es la protagonista de este thriller psicológico que se mete en el desgaste de quienes tienen que ver (y filtrar) lo peor que circula en redes.

"Red Tóxica" sigue a Daisy (Lili Reinhart) una moderadora de contenido que pasa sus días revisando videos violentos antes de que se vuelvan virales. Su tarea no es sencilla, para largas horas frente al monitor y exponiéndose a material que termina por romper su estabilidad emocional.

Todo cambia para ella cuando detecta un video que no parece una simulación, sino un crimen real. Nadie reacciona. Ni sus jefes ni la policía. A partir de ahí, se ve envuelta en una investigación obsesiva en la que la violencia cada vez está más cerca.

Si bien, la cinta evita mostrar de forma explícita los horrores que se pueden ver en pantalla, sí muestra el impacto negativo de Internet en la salud mental; y es que, a menudo, las plataformas son espacios donde el anonimato facilita el bullying y la violencia.

Uta Briesewitz, la realizadora, es conocida por su trabajo en "Stranger things" y "The wheel of time". Actúan Lili Reinhart, Daniela Melchior, Jeremy Ang Jones, Josh Whitehouse, Joel Fry y Christiane Paul.

Dónde ver: HBO Max