Más Información

Lectura de "Pedro Páramo" reinicia colaboración de la FIL Guadalajara con la familia de Juan Rulfo

Lectura de "Pedro Páramo" reinicia colaboración de la FIL Guadalajara con la familia de Juan Rulfo

Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM: nombrar la desaparición para existir

Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM: nombrar la desaparición para existir

El Día del Libro en Estados Unidos: primera lectura pública de Don Quijote en el Capitolio

El Día del Libro en Estados Unidos: primera lectura pública de Don Quijote en el Capitolio

Reconocen en el Cervantes a Gonzalo Celorio; UNAM destaca defensa de la lengua y la universidad pública

Reconocen en el Cervantes a Gonzalo Celorio; UNAM destaca defensa de la lengua y la universidad pública

INBAL informa que supervisa afectaciones por lluvias en el Conservatorio Nacional de Música

INBAL informa que supervisa afectaciones por lluvias en el Conservatorio Nacional de Música

Caso Teotihuacán, resultado de años con poco recurso

Caso Teotihuacán, resultado de años con poco recurso

Internet es la protagonista de este thriller psicológico que se mete en el desgaste de quienes tienen que ver (y filtrar) lo peor que circula en redes.

"Red Tóxica" sigue a Daisy (Lili Reinhart) una moderadora de contenido que pasa sus días revisando videos violentos antes de que se vuelvan virales. Su tarea no es sencilla, para largas horas frente al monitor y exponiéndose a material que termina por romper su estabilidad emocional.

Todo cambia para ella cuando detecta un video que no parece una simulación, sino un crimen real. Nadie reacciona. Ni sus jefes ni la policía. A partir de ahí, se ve envuelta en una investigación obsesiva en la que la violencia cada vez está más cerca.

Si bien, la cinta evita mostrar de forma explícita los horrores que se pueden ver en pantalla, sí muestra el impacto negativo de Internet en la salud mental; y es que, a menudo, las plataformas son espacios donde el anonimato facilita el bullying y la violencia.

Uta Briesewitz, la realizadora, es conocida por su trabajo en "Stranger things" y "The wheel of time". Actúan Lili Reinhart, Daniela Melchior, Jeremy Ang Jones, Josh Whitehouse, Joel Fry y Christiane Paul.

Dónde ver: HBO Max

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Adela Micha lanza atrevido comentario sobre Christian Nodal y causa revuelo: “Yo sí le daba, tiene lo suyo”. Foto: Instagram @adelamicha / Carlos Mejía / El Universal

Adela Micha lanza atrevido comentario sobre Christian Nodal y causa revuelo: “Yo sí le daba, tiene lo suyo”

"La mejor sorpresa": Samuel García, Mariana Rodríguez y Mariel anuncian la llegada de un nuevo bebé. Foto @samuel_garcias

"La mejor sorpresa": Samuel García, Mariana Rodríguez y Mariel anuncian la llegada de un nuevo bebé

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora. Foto: Instagram

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora

José Manuel Figueroa acusa a Imelda Tuñón de mentir “por hambre” y asegura que "no habrá perdón". Foto: AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL / Tomada Instagram @imetunon

José Manuel Figueroa acusa a Imelda Tuñón de mentir “por hambre” y asegura que "no habrá perdón"

Alessandra Ambrosio. Foto: Neilson Barnard/Getty Images/AFP.

Alessandra Ambrosio deslumbra con bikini rosa en Indonesia y se lleva todas las miradas

[Publicidad]