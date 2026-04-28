Más Información

FGR investiga caso CIA en Chihuahua; Maru Campos dijo desconocer operación con agentes de EU, señala Harfuch

FGR investiga caso CIA en Chihuahua; Maru Campos dijo desconocer operación con agentes de EU, señala Harfuch

Vicente Carrillo Fuentes negocia acuerdo de culpabilidad con EU; siguiente comparecencia de "El Viceroy" será en julio

Vicente Carrillo Fuentes negocia acuerdo de culpabilidad con EU; siguiente comparecencia de "El Viceroy" será en julio

"El Jardinero" operaba una red de extorsión contra transportistas de carga: Harfuch; detectan "rutas ilegales" del CJNG

"El Jardinero" operaba una red de extorsión contra transportistas de carga: Harfuch; detectan "rutas ilegales" del CJNG

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Ariadna Montiel decidirá si encabeza Morena: Sheinbaum

Ariadna Montiel decidirá si encabeza Morena: Sheinbaum

Alito Moreno se reúne con 15 exgobernadores; les abre la puerta para “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”

Alito Moreno se reúne con 15 exgobernadores; les abre la puerta para “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Corte ordena al IMSS cubrir prótesis y aparatos auditivos a menores con discapacidad; Batres se opone por "lógica presupuestal"

Corte ordena al IMSS cubrir prótesis y aparatos auditivos a menores con discapacidad; Batres se opone por "lógica presupuestal"

Juez ordena a FGR reabrir caso contra Joaquín Nassón e integrantes de la Luz del Mundo; acusan tráfico de menores y abuso sexual

Juez ordena a FGR reabrir caso contra Joaquín Nassón e integrantes de la Luz del Mundo; acusan tráfico de menores y abuso sexual

Un hombre residente en una zona rural de , que no podía presentar un , exhumó los restos de su hermana y los llevó a un banco para demostrar que había fallecido, informó el martes el Indian Overseas Bank.

Jitu Munda, miembro de una tribu del estado de Odisha, en el este de India, acudió el lunes a una sucursal bancaria para sacar dinero de la cuenta de su hermana fallecida, pero le respondieron que "no se permitían retiradas por parte de terceros sin la autorización adecuada", según un comunicado.

Enfadado tras recibir una negativa con el pretexto de que no tenía certificado de defunción, Munda regresó con los "restos mortales de su hermana, enterrada unos días antes".

Lee también

Imágenes difundidas por cadenas de televisión indias lo muestran llevando al hombro lo que parece ser un humano, parcialmente envuelto en una bolsa de plástico.

"Esto ha creado una situación extremadamente angustiosa entre los habitantes locales", indicó el banco, según el cual el incidente se debió a una "falta de concienciación" y a la reticencia del interesado a seguir los procedimientos.

"La solicitud se tramitará con carácter prioritario tan pronto como se presente el certificado de defunción", añadió.

Lee también

El registro de nacimientos y defunciones es obligatorio en India, pero los documentos necesarios no siempre son fáciles de obtener, especialmente en las zonas rurales, lo que deja a muchas familias sin .

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué revisan en la entrevista de visa americana? Documentos y cómo demostrar arraigo

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero. Foto: IA

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero

Día del Niño. Foto: iStock

Día del Niño: ¿Por qué se celebra el 30 de abril en México? Origen e historia de esta fecha

Seattle. Foto: ChatGPT

¿Qué hacer en Seattle, Washington? Naturaleza, aventura y experiencias imperdibles