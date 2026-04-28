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Un hombre residente en una zona rural de India, que no podía presentar un certificado de defunción, exhumó los restos de su hermana y los llevó a un banco para demostrar que había fallecido, informó el martes el Indian Overseas Bank.
Jitu Munda, miembro de una tribu del estado de Odisha, en el este de India, acudió el lunes a una sucursal bancaria para sacar dinero de la cuenta de su hermana fallecida, pero le respondieron que "no se permitían retiradas por parte de terceros sin la autorización adecuada", según un comunicado.
Enfadado tras recibir una negativa con el pretexto de que no tenía certificado de defunción, Munda regresó con los "restos mortales de su hermana, enterrada unos días antes".
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Imágenes difundidas por cadenas de televisión indias lo muestran llevando al hombro lo que parece ser un cadáver humano, parcialmente envuelto en una bolsa de plástico.
"Esto ha creado una situación extremadamente angustiosa entre los habitantes locales", indicó el banco, según el cual el incidente se debió a una "falta de concienciación" y a la reticencia del interesado a seguir los procedimientos.
"La solicitud se tramitará con carácter prioritario tan pronto como se presente el certificado de defunción", añadió.
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El registro de nacimientos y defunciones es obligatorio en India, pero los documentos necesarios no siempre son fáciles de obtener, especialmente en las zonas rurales, lo que deja a muchas familias sin certificados oficiales.
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