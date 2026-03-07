La e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT), también conocida como Firma Electrónica, permite a los contribuyentes realizar diversos trámites fiscales en línea. Este certificado digital tiene una vigencia de cuatro años, por lo que es necesario renovarlo cuando está por vencer o ya caducó para evitar problemas al momento de cumplir con obligaciones fiscales.

El trámite es gratuito y puede realizarse en línea o de manera presencial, dependiendo del tiempo que haya pasado desde el vencimiento del certificado. En algunos casos, el proceso puede completarse en minutos si la e.firma sigue vigente.

Cómo saber el vencimiento de la e.firma

Los contribuyentes pueden verificar la vigencia de su e.firma directamente en el portal del SAT o a través de su constancia de situación fiscal.

En el portal, se debe acceder a la sección “Otros trámites y servicios”, después a “Identificación y firmado electrónico” y finalmente seleccionar la opción “Valida la vigencia de tu e.firma”. Ahí es necesario cargar los archivos .cer y .key, ingresar la contraseña correspondiente y el sistema mostrará la fecha de vencimiento del certificado.

Otra alternativa es descargar la constancia de situación fiscal, donde en el apartado “Datos de identificación” aparece la vigencia de la e.firma.

Requisitos para renovarla

La renovación en línea es posible cuando la e.firma está vigente o venció hace menos de un año. Para ello es necesario contar con los archivos .cer y .key del certificado actual, la contraseña de la llave privada, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) actualizado, un correo electrónico activo y acceso a internet.

También se requiere tener instalada la aplicación Certifica, disponible en el portal del SAT, que permite generar el archivo de requerimiento de renovación.

En caso de utilizar SAT ID, se debe contar con una identificación oficial vigente, subir el documento escaneado, grabar un video de verificación de identidad y firmar la solicitud, proceso que puede tardar hasta cinco días en resolverse.

Si el certificado venció hace más de un año, el trámite deberá realizarse de forma presencial en una oficina del SAT.

Paso a paso para renovarla en línea

Para iniciar el proceso se debe descargar e instalar la aplicación Certifica desde el portal del SAT y seleccionar la opción “Requerimiento de Renovación de Firma Electrónica”.

Posteriormente se carga el archivo .cer vigente, se confirman los datos y se genera el archivo de requerimiento .ren, que deberá guardarse en la computadora.

Después se debe ingresar al sistema CertiSAT Web con la e.firma vigente y seleccionar la opción “Renovación del certificado”. En este apartado se carga el archivo .ren, se envía la solicitud y el sistema genera un acuse de recibo del trámite.

Finalmente, el usuario debe dirigirse a la sección “Recuperación de certificados”, ingresar su RFC, seleccionar el número de serie del certificado activo y descargar el nuevo archivo .cer, que deberá guardarse junto con la llave privada.

Una vez renovado el certificado, el archivo anterior y su clave privada dejan de tener validez, por lo que solo deberán utilizarse los nuevos archivos.

¿Cómo renovarla de forma presencial?

Cuando la e.firma venció hace más de un año, fue revocada o no es posible completar el proceso en línea, el contribuyente debe acudir a una oficina del SAT para realizar el trámite.

En estos casos es necesario programar una cita en el portal para el servicio de renovación y revocación de e.firma para personas físicas.

Entre los requisitos se encuentra presentar una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, el RFC, la CURP y una unidad de memoria USB para recibir los nuevos archivos digitales.

Cuando el certificado perdió vigencia hasta un año antes de presentar la solicitud, la identidad y el domicilio pueden acreditarse únicamente mediante la validación de la huella dactilar. Si ha transcurrido más tiempo, también se deberá presentar documentación adicional que acredite la identidad y el domicilio.

Una vez concluido el proceso, el SAT emite una nueva e.firma con vigencia de cuatro años, lo que permite nuevamente firmar documentos electrónicos y realizar trámites fiscales en línea.

