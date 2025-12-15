Consulta tu RFC con nombre sin entrar al portal del SAT

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es la clave alfanumérica única, empleada por el SAT para identificar a personas físicas y morales. Al ser una identificación fiscal oficial, es obligatoria en una amplia variedad de trámites.

Con el objetivo de simplificar y agilizar este paso para los ciudadanos, Consultas El Universal ha desarrollado una herramienta gratuita en línea que permite a las personas físicas consultar su RFC solo con su nombre completo, fecha de nacimiento y sexo, sin necesidad de acceder al portal del SAT o contar con la CURP para la búsqueda inicial.

Ahora bien, el primer paso es entender de qué forma se compone esta homoclave, con el fin de verificar que los datos estén correctos en la consulta del RFC. En primer lugar, la composición es distinta para personas físicas y morales, por ejemplo:

En el caso de las personas físicas, se trata de 13 caracteres. Los primeros 4 caracteres corresponden al nombre y apellido, específicamente, las dos primeras posiciones son las iniciales del apellido paterno, la tercera posición es la inicial del apellido materno y, finalmente, la cuarta posición es la inicial del primer nombre. Los 6 siguientes caracteres corresponden a la fecha de nacimiento. Y, por último, los 3 caracteres restantes son una homoclave asignada por el SAT.

Los primeros 4 caracteres corresponden al nombre y apellido, específicamente, las dos primeras posiciones son las iniciales del apellido paterno, la tercera posición es la inicial del apellido materno y, finalmente, la cuarta posición es la inicial del primer nombre. Los 6 siguientes caracteres corresponden a la fecha de nacimiento. Y, por último, los 3 caracteres restantes son una homoclave asignada por el SAT. Para las personas morales, se compone de 12 caracteres. Los 3 primeros caracteres corresponden a las iniciales de la denominación o razón social de la empresa. Los 6 siguientes caracteres son la fecha de constitución. Y, de la misma forma, los últimos 3 caracteres son la homoclave generada por el SAT.

¿Cómo consultar tu RFC en línea?

Desde abrir una cuenta bancaria, hasta firmar contratos o cumplir con las obligaciones fiscales, consultar el RFC en línea es un paso clave. Si bien, el portal del SAT es el sitio oficial para esta consulta, en Consultas El Universal puedes simplificar este proceso:

Para ello, el primer paso es entrar en la página de “Consulta de RFC”

A continuación, deberás completar un formulario con tus datos. Solo necesitas escribir tu nombre completo, fecha de nacimiento y sexo.

Al hacer clic en “Consultar RFC” inmediatamente aparecerá tu clave.

Esta alternativa es un servicio gratuito, en línea, sin necesidad de registro. Ideal para verificar datos y obtener una referencia rápida antes de iniciar cualquier trámite.

Foto: especial

Ahora bien, para una consulta en el portal oficial del SAT, necesitarás tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP). De la misma manera, en Consultas El Universal encontrarás toda la información necesaria para realizar esta consulta, entre otras relacionadas como validar un RFC existente.

Además de esta herramienta, Consultas El Universal ofrece otras funcionalidades prácticas, como la consulta de CURP, el calendario de verificación vehicular, el programa Hoy No Circula y los precios de la gasolina actualizados en todo el país. También cuenta con calculadoras laborales y fiscales para estimar aguinaldo, finiquito, ISR o vacaciones y formatos descargables de contratos y cartas personales en Word o PDF.

Desarrollada por El Universal, esta plataforma busca ofrecer a los ciudadanos información verificada, herramientas y trámites simplificados en un solo sitio web.