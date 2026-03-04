⁠Declaración Anual: ¿cuál es la fecha límite para presentarla ante el SAT?; entérate aquí

Cada año los contribuyentes deben presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes.

Por medio de la plataforma digital que habilita el SAT para cumplir con este trámite, las personas físicas y morales deben presentar su reporte de ingresos y deducciones.

Cabe mencionar que cumplir en tiempo y forma con este ejercicio fiscal, es preferible a no hacerlo en absoluto, pues omitir la declaración puede tener consecuencias graves, como auditorías fiscales o incluso problemas legales.

La temporada de declaraciones anuales ya está en marcha. Foto: ESPECIAL

¿Cuál es la fecha límite para presentar la Declaración Anual?

Este 2026 deberá presentarse la Declaración Anual correspondiente al 2025 y es importante no dejar el trámite para el último momento, ya que el sistema puede saturarse conforme se acerca la fecha límite.

De acuerdo con el SAT, la fecha límite para presentar la declaración anual dependerá según el régimen fiscal:

Personas morales sin fines de lucro: 16 de febrero de 2026

Régimen General: 31 de marzo de 2026

Régimen Simplificado de Confianza: 31 de marzo de 2026

Régimen Opcional para Grupos de Sociedades: 31 de marzo de 2026

Régimen de los Coordinados: 31 de marzo de 2026

Recomendaciones para cumplir a tiempo

Revisa tus ingresos y deducciones con anticipación.

Verifica que tu información fiscal esté actualizada.

Presenta tu declaración en horarios con menor saturación.

Consulta a un contador si tienes dudas.

¿Quiénes deben presentar la Declaración Anual?

Están obligadas a realizar la Declaración Anual las personas físicas que:

Perciban ingresos por honorarios o actividad empresarial.

Obtengan ingresos por arrendamiento.

Reciban salarios de más de un patrón.

Superen los ingresos anuales establecidos por el SAT.

Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras: 31 de marzo de 2026

