Toluca, Méx.— El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado la mañana de este sábado a espaldas del parque industrial Exportec, en el municipio de Toluca.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la víctima, de unos 35 años, fue localizada por pobladores de la comunidad de San Miguel Totoltepec, en una calle de terracería. Vestía un pantalón tipo pijama en color rojo con figuras de osos blancos y un suéter con franjas negras y blancas.

Tras el hallazgo, elementos de Seguridad Pública municipal y cuerpos de emergencia fueron alertados, sin embargo a su llegada confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con declaraciones de vecinos, la mujer no es originaria de la zona, además de que no escucharon gritos o algún otro ruido que los alertara.

La zona fue acordonada, en tanto personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias de ley y ordenó el levantamiento del cuerpo.

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