Tras la resolución de una corte federal en Texas que desestimó con perjuicio los cargos en su contra, el empresario mexicano Ramón Alejandro Rovirosa Martínez fijó postura sobre el proceso que enfrentó en Estados Unidos, en un caso relacionado con supuestos pagos indebidos vinculados a contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En entrevista, el también abogado sostuvo que el fallo evidenció fallas de fondo en la integración del expediente y en el manejo de la evidencia, al tratarse —dijo— de una investigación que no logró sostenerse en pruebas sólidas.

El caso se convirtió en un hecho poco común en el sistema judicial estadounidense: fue el quinto en la historia de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) que es desestimado por un juez federal.

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El empresario estaba ligado a supuestos pagos indebidos vinculados a contratos de Pemex. Foto: EFE

“Para casos como el mío de FCPA, sólo había sucedido cuatro veces antes en toda la historia de Estados Unidos. El mío fue el quinto caso que fue desestimado por un juez federal”, explicó.

Rovirosa subrayó que este tipo de resoluciones no responden a errores menores, sino a violaciones graves a derechos constitucionales. “En mi caso el Tribunal determinó que se violó un principio esencial: el derecho a confrontar la evidencia usada en mi contra”, afirmó.

El empresario también cuestionó el uso de la jurisdicción extraterritorial en su proceso, al considerar que se aplicó de manera excesiva en su caso, al tratarse de un empresario mexicano con operaciones en ambos países y presencia en una industria estratégica.

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“No solo por ser mexicano, sino por ser un empresario con operaciones en México y en Estados Unidos. Estas herramientas existen y en muchos casos son legítimas, pero no pueden ni deben usarse como una red de arrastre contra empresarios extranjeros”, señaló.

Empresario mexicano Alejandro Rovirosa celebra fallo

Sostuvo que durante el proceso se construyó una narrativa acusatoria sin pruebas suficientes. “Fui sometido a un proceso durísimo, pero al final el sistema judicial funcionó: el juez corrigió lo que tenía que corregir y se impuso la Constitución”.

Añadió que, pese a que la acusación fue impulsada por fiscales federales, no logró sostenerse. “El sistema no la sostuvo y las instituciones lo corrigieron. Eso es lo que rescato”.

El empresario consideró que su caso deja un precedente en materia probatoria, particularmente en el uso de traducciones y mensajes electrónicos dentro de procesos judiciales.

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Empresario mexicano Alejandro Rovirosa celebra fallo por corte de EU. Foto: iStock

“No puedes construir un caso con traducciones, mensajes electrónicos e interpretaciones que el acusado no puede confrontar. Yo no tuve la oportunidad de confrontar las pruebas porque ni siquiera fueron ofrecidos los mensajes originales o los mensajes en español”.

Detalló que parte de la evidencia consistía en traducciones sin certificación de mensajes de años anteriores, seleccionados y presentados fuera de contexto. “Se ofrecieron interpretaciones sin los originales, lo que impidió una defensa adecuada”.

Finalmente, Rovirosa advirtió que el impacto del proceso trascendió lo personal. “Mi nombre, mi familia y mis empresas, Roma Energy y Rovirosa Group, se vieron afectados, pero también terceros que no tenían nada que ver con este proceso” por lo que tras no existir ningún proceso en su contra dijo retomará su vida personal.

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