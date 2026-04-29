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Acolman, Méx.— La Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) continuaron este martes la inspección en el predio de la comunidad de Santa Catarina, en el municipio de Acolman, donde fue localizado un túnel que estaba conectado a un ducto de combustible, donde murieron cuatro personas al presentarse un derrumbe.

Los cuatro cadáveres que estaban en ese espacio, a tres metros de profundidad, fueron sacados la tarde de ayer y trasladados al Servicio Médico Forense de la FGR para que les realizaran la autopsia.

En un recorrido de EL UNIVERSAL por la zona se notó la presencia de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal quienes resguardan el inmueble donde fue localizado el túnel para la extracción ilegal de combustible.

Además del personal de las dos corporaciones, estaban en esa área especialistas de Pemex y maquinaria para las labores de inspección y cierre de la toma ilegal.

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