Ciudad Juárez.- La madrugada de este martes fue abandonado el cuerpo de un hombre, el cual estaba colgado arriba de un puente.
El hallazgo ocurrió en la carretera Juárez-Ahumada sobre la carretera Panamericana.
De acuerdo con el primer reporte el cuerpo estaba colgado en el puente, en la zona que se conoce como el entronque a Tornillo Guadalupe-Santa Teresa.
Según se dio a conocer al llegar al lugar las autoridades ya habían localizado el cuerpo, ya que un tráiler pasó por el sector y tumbó el cadáver, por lo cual las autoridades se dieron a la tarea de dar inicio con las investigaciones correspondientes.
De momento se desconoce la identidad de la persona y tampoco se ha informado sobre la detención de los presuntos responsables.
De acuerdo con cifras oficiales a la fecha sumarían más de 34 personas asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
