Culiacán. - En una de las calles del fraccionamiento Los Olivos, en la parte norte de la capital del estado, hombres armados persiguieron a balazos a una pareja que viajaban en una motocicleta, la fémina de apariencia joven resultó muerta por las lesiones que sufrió, en tanto el varón tuvo que ser trasladado a un hospital.

Las autoridades de seguridad al presentarse al sitio donde quedó el cuerpo de la mujer, a un costado de la calle Gaspe, muy cerca del fraccionamiento Infonavit Humaya, certificaron que ella no presentaba signos vitales, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado sobre su muerte.

El personal de la Fiscalía General del Estado que acudió a dar fe del nuevo feminicidio y de las lesiones que sufrió la persona del sexo masculino que conducía la motocicleta, iniciaron las primeras indagaciones para identificar a las víctimas del atentado y su posible relación.

Sobre los agresores, no se conocen detalles del tipo de vehículo en que viajaban, ya que estos los persiguieron por breves minutos cuando las victimas circulaban a bordo de una motocicleta que quedó tirada al igual que los cascos de protección de la pareja.

