Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

La presidenta rechazó que en los consulados de México en Estados Unidos se haga política, como se ha difundido en un libro, algunos medios y redes sociales.

En su conferencia mañanera de este jueves 29 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que este tema no fue abordado en la llamada que sostuvo con el mandatario estadounidense .

“Es un libro que dice que desde los consulados estamos haciendo política para Estados Unidos, o en Estados Unidos, cosa que es absolutamente falsa. Los consulados tienen una labor que está determinada por las leyes internacionales y lo que hacen nuestros consulados, esencialmente, es la en Estados Unidos y la atención de los mexicanos en Estados Unidos, esa es su labor fundamental”, dijo.

Lee también

“Negamos rotundamente que estén haciendo algo que tenga que ver con la ”, dijo al señalar que México es muy respetuoso con el principio de la no intervención.

La Mandataria federal refirió que la Secretaría de Relaciones Exteriores () emitió un comunicado en el que SRE negó "actividades de carácter político" propiciadas desde consulados en EU.

La SRE, a cargo del canciller , dijo que la política exterior de México se sustenta en la no intervención, así como en el pleno respeto a la soberanía, las instituciones y los procesos legales de cada país.

Lee también

"En consonancia con estos principios, las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos", indicó.

"Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos", agregó.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza cualquier versión que ponga en duda la institucionalidad del trabajo que realizan los Consulados de México en el exterior", insistió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]