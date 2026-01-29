La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que en los consulados de México en Estados Unidos se haga política, como se ha difundido en un libro, algunos medios y redes sociales.

En su conferencia mañanera de este jueves 29 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que este tema no fue abordado en la llamada que sostuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Es un libro que dice que desde los consulados estamos haciendo política para Estados Unidos, o en Estados Unidos, cosa que es absolutamente falsa. Los consulados tienen una labor que está determinada por las leyes internacionales y lo que hacen nuestros consulados, esencialmente, es la protección de los mexicanos en Estados Unidos y la atención de los mexicanos en Estados Unidos, esa es su labor fundamental”, dijo.

“Negamos rotundamente que estén haciendo algo que tenga que ver con la política de los Estados Unidos”, dijo al señalar que México es muy respetuoso con el principio de la no intervención.

La Mandataria federal refirió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que SRE negó "actividades de carácter político" propiciadas desde consulados en EU.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, dijo que la política exterior de México se sustenta en la no intervención, así como en el pleno respeto a la soberanía, las instituciones y los procesos legales de cada país.

"En consonancia con estos principios, las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos", indicó.

"Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos", agregó.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza cualquier versión que ponga en duda la institucionalidad del trabajo que realizan los Consulados de México en el exterior", insistió.

