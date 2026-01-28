La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que desde los consulados de México en Estados Unidos se realicen "actividades de carácter político", ante versiones que circula en algunos medios y redes sociales.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, dijo que la política exterior de México se sustenta en la no intervención, así como en el pleno respeto a la soberanía, las instituciones y los procesos legales de cada país.

"En consonancia con estos principios, las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos", indicó.

"Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos", agregó.

Resaltó que las actividades y programas de los consulados mexicanos se realizan en estrecha coordinación con las autoridades locales, estatales y federales: "Siempre con pleno respeto a la legislación de Estados Unidos y al principio de no intervención en los asuntos internos. Por lo tanto, cualquier aseveración contraria carece de fundamento y veracidad".

Agregó que las actividades de los consulados se enfocan en la prestación de asistencia y protección consular a personas de origen mexicano, incluyendo acciones como la expedición de documentos oficiales, visitas de apoyo a personas detenidas y repatriación de restos, entre otras.

"El trabajo consular de México trasciende administraciones y no responde a motivaciones políticas, sino a la búsqueda de la protección de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, donde quiera que se encuentren", recalcó SRE.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza cualquier versión que ponga en duda la institucionalidad del trabajo que realizan los Consulados de México en el exterior", insistió.

