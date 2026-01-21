En el marco de la tercera entrega de 37 capos de México a Estados Unidos, ambos países preparan la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad en Washington esta semana.

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, para afinar los detalles del encuentro con las autoridades estadounidenses del Departamento de Estado, de la Casa Blanca y miembros del Congreso.

"Nuestra posición siempre estará cimentada en el respeto a nuestra soberanía e integridad territorial, así como en la confianza y el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación con resultados, pero sin subordinación", dijo Velasco.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó recientemente, tras la llamada que sostuvo con el mandatario Donald Trump, que su gobierno mantendrá la comunicación permanente con Washington y buscará fortalecer el diálogo bilateral, especialmente ante la revisión del tratado comercial y los retos compartidos en materia de seguridad y cooperación internacional.

En diciembre del año pasado se celebró en nuestro país la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México - Estados Unidos.

En seguimiento del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos países, se lograron diversos acuerdos que iban desde el seguimiento de armas hasta huachicol y extradiciones.

En la reunión, encabezada por Roberto Velasco, y el embajador Ronald Johnson, se revisaron los avances desde el primer encuentro celebrado en McAllen, Texas, con énfasis en el tráfico de armas.

También se analizaron desafíos emergentes para la seguridad global, en particular el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales.

La SRE indicó que ambos gobiernos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas y continuar con las acciones de incautaciones de armas y municiones, así como dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones.

