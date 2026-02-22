Culiacán, Sin.- En distintos poblados del municipio de Navolato fueron asesinados a balazos tres personas del sexo masculino, dos de las victimas que viajaban en una motocicleta, fueron identificados como menores de edad con los nombres de Giovanni “N” de 16 años y Michael Emigdio “N” de 17.

Las autoridades federales fueron notificadas que sobre el boulevard Benito Juárez, frente a la escuela Secundaria ETI 51, de la sindicatura de Villa Juárez, dos adolescentes que viajaban en una motocicleta Italika, habían sido atacados a balazos.

Al acudir al lugar, encontraron a los dos menores tirados en el suelo muertos con impactos de bala, por lo que familiares de ambas victimas que son vecinos de Villa Juárez, acudieron a ver que les había sucedido, por lo que en forma extraoficial los identificaron.

Personas asesinadas en Sinaloa (22/02/2026). Foto: Especial

En el mismo municipio, cerca de la comunidad de La Pipima, fue encontrado el cuerpo de una persona joven, atado de pies y manos, envuelto en una cobija con impactos de bala, fue la policía municipal la primera en llegar al sitio y certificar los hechos.

Los vecinos de la zona, les llamó la atención que a la orilla de un camino que comunica los poblados de la Pipima, con el Potrero de Sataya, se encontraba el cuerpo de una persona envuelto en una especie de cobija, por lo que reportaron los hechos.

