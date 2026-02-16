La ola de violencia no cesa en la capital del estado, en diversos hechos, tres personas del sexo masculino fueron privados de la vida a balazos, entre las víctimas se encuentra en adolescente, de nombre Axel Eduardo “N” de 16 años y un presunto empleado universitario.

En una de las calles del fraccionamiento Las Cerezas, un adolescente que viajaba en una motocicleta fue blanco de detonaciones de armas de fuego, por lo que este cayó muerto en el lugar del atentado.

Los hechos tuvieron lugar por la calle Guayacán, del fraccionamiento Las Cerezas, en donde falleció el menor de edad de nombre, Axel Eduardo “N”, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias y testimonios del ataque.

En la zona conocida cono la “Y”, en los limites de la colonia Loma de Rodriguera , fue encontrado el cuerpo de una persona adulta atada de pies y manos, con impactos de bala, por las características de la víctima, se presume que se trata de un empleado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de nombre José Trinidad.

Según los reportes del empleado del área de asesoría de rectoría fue reportado la noche del domingo como privado de su libertad, por lo que por el tipo de vestimenta y rasgos faciales, hace presumir que se trata de esta persona.

A un costado del acotamiento de la autopista Benito Juárez, en los limites entre los municipios de Culiacán y Navolato, fue encontrado el cuerpo de un hombre, mayor de cuarenta años, de complexión robusta, el cual calzaba huaraches.

La víctima presentaba impactos de bala y fue encontrado por elementos de la Guardia Nacional boca abajo, al cual se le observaron heridas de bala en tórax y la cabeza, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

