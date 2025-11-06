Más Información

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

El exalcalde panista del municipio veracruzano de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue presuntamente y luego asesinado por sus captores.

El cuerpo del ex munícipe, quien fungió en el cargo entre 2012-2013, apareció el miércoles y fue hasta hoy cuando fue por familiares y amigos.

Los restos de las víctima fueron hallados cerca de una carretera estatal que une a los municipios de Oteapan con Zaragoza, en el sur de Veracruz.

Lee también

De acuerdo con versiones periodísticas, el exalcalde había sido secuestrado, sin embargo no existe información oficial al respecto.

La víctima era el alcalde suplente y tuvo que asumir el cargo en 2012 debido a que el presidente municipal fue detenido junto con una célula delictiva identificada con.

Tras su corto periodo como alcalde, se retiró de la vida política.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]