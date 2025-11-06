El exalcalde panista del municipio veracruzano de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue presuntamente secuestrado y luego asesinado por sus captores.

El cuerpo del ex munícipe, quien fungió en el cargo entre 2012-2013, apareció el miércoles y fue hasta hoy cuando fue identificado por familiares y amigos.

Los restos de las víctima fueron hallados cerca de una carretera estatal que une a los municipios de Oteapan con Zaragoza, en el sur de Veracruz.

De acuerdo con versiones periodísticas, el exalcalde había sido secuestrado, sin embargo no existe información oficial al respecto.

La víctima era el alcalde suplente y tuvo que asumir el cargo en 2012 debido a que el presidente municipal fue detenido junto con una célula delictiva identificada con Los Zetas.

Tras su corto periodo como alcalde, se retiró de la vida política.

