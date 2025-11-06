Más Información
Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia
El exalcalde panista del municipio veracruzano de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue presuntamente secuestrado y luego asesinado por sus captores.
El cuerpo del ex munícipe, quien fungió en el cargo entre 2012-2013, apareció el miércoles y fue hasta hoy cuando fue identificado por familiares y amigos.
Los restos de las víctima fueron hallados cerca de una carretera estatal que une a los municipios de Oteapan con Zaragoza, en el sur de Veracruz.
Lee también Roban y retienen a grupo de ponentes en la autopista Puebla-Veracruz
De acuerdo con versiones periodísticas, el exalcalde había sido secuestrado, sin embargo no existe información oficial al respecto.
La víctima era el alcalde suplente y tuvo que asumir el cargo en 2012 debido a que el presidente municipal fue detenido junto con una célula delictiva identificada con Los Zetas.
Tras su corto periodo como alcalde, se retiró de la vida política.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]