Hermosillo, Sonora.- Diputadas y diputados de oposición denunciaron una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento interno del Congreso del Estado, que atribuyen a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, por lo que interpusieron recursos legales ante distintas instancias para que se investiguen posibles violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Las diputadas Gabriela Félix Bojórquez y Manuel Scott de MC, Iris Sánchez Chiu y Emeterio Ochoa del PRI y Juan Pablo Arenívar del PAN informaron sobre la presentación de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales ante el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, además de una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora y un recurso administrativo ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo de Sonora.

Durante rueda de prensa, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, aseguró que las acciones no obedecen a intereses partidistas, sino a la defensa del marco legal que rige al Poder Legislativo.

“Somos diputadas y diputados de oposición y hay temas que nos unen para poder caminar en estas acciones. Hemos registrado quince procesos que violentan la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, declaró.

Entre los señalamientos, recordó que el 12 de septiembre de 2024 se adelantó la discusión de la Reforma Judicial Federal en el apartado de Asuntos Generales, pese a que estaba programada para otra sesión, sin que el dictamen se hubiera entregado con 48 horas de anticipación, como marca la ley. Además, denunció que se negó el voto nominal y el debate en lo particular.

Los legisladores también acusaron la alteración de la Gaceta Parlamentaria al reutilizarse un mismo folio para distintos asuntos, así como la aprobación “fast track” de iniciativas sin el debido análisis en comisiones.

Por su parte, el diputado Manuel Scott señaló que se ha normalizado legislar sin discusión amplia, lo que -dijo- desvirtúa la esencia del parlamento.

Como ejemplo, mencionó la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal sin dictamen de impacto presupuestario ni suficiente socialización parlamentaria.

En materia de integración de comisiones, el diputado Juan Pablo Arenívar, del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que al menos diez comisiones carecen de representación de la oposición, lo que vulnera el principio de pluralidad establecido en la Ley Orgánica.

Diputados de oposición denuncian presuntas irregularidades y violaciones a la Ley Orgánica en el Congreso de Sonora (26/02/2026). Foto: Especial

“Cuando se excluye a la oposición, se afecta la representación de las y los sonorenses”, sostuvo.

La diputada Iris Sánchez Chiu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó además el funcionamiento de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), al señalar que se ha utilizado como un “filtro político” para decidir qué iniciativas pueden llegar al Pleno.

“No nos derrotan en votación: nos impiden presentar”, expresó.

Señalan posible alteración en Ley de Ingresos

El diputado Emeterio Ochoa detalló que una de las denuncias está relacionada con la publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo 2026, ya que -aseguró- el texto difundido en el Boletín Oficial no coincide con el aprobado por el Pleno, al incluir un párrafo que no fue discutido ni votado.

“El Pleno es el órgano máximo de decisión. Lo que se vota es lo que debe publicarse. Si el texto no coincide, estamos ante una posible alteración que debe investigarse”, afirmó.

Los recursos interpuestos buscan que las autoridades determinen si existieron faltas administrativas graves, posible comisión de delitos relacionados con la modificación de documentos legislativos y vulneración de los derechos político-electorales de la oposición.

Finalmente, las y los legisladores reiteraron que el objetivo es “corregir el rumbo institucional” en la segunda mitad de la legislatura y garantizar que el Congreso del Estado funcione conforme a la legalidad y a su propia normativa interna.

