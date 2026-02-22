Arcángeles dan primer paso por apoyo de la Federación Mexicana de Futbol Americano

Previo a la exclusión de los Arcángeles de Puebla, Francisco Mayoral detalló que hubo acercamientos tanto con la Liga, como con el fondo de inversión GSCP.

Sin embargo, los acuerdos llevaron al pago de 2.3 millones de pesos y la presión para ceder del 50 al 90 por ciento de las acciones del equipo. El directivo urgió a la Federación Mexicana de Futbol Americano a tomé su rol como árbitro.

“Le hemos informado a la Federación Mexicana de Futbol Americano y Flag, ya nos reunimos con el presidente local, ya le explicamos esta situación, por eso es que están preocupados, y creo que es momento de fortalecer a la Federación, de que asuman esa responsabilidad funjan como el árbitro que deben de ser”, solicitó al agregar que no descartan iniciar con las acciones legales.

“Ese es nuestro primer acercamiento con una autoridad. Nosotros ya tenemos preparados nuestros recursos legales: mercantiles, penales, todo lo que tengamos derivado de los hechos que se suscitaron. (…) Vamos con dos o tres (delitos) que están plenamente identificados para corregir, para que le den seriedad a la Liga”, dijo.