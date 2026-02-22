Francisco Mayoral pide respaldo de la afición poblana tras destitución de la LFA

Ante la situación por la que atraviesan los Arcángeles de Puebla, su vicepresidente Francisco Mayoral lanzó un llamado directo y emotivo a la afición poblana con la intención de que su voz sea escuchada y logren una mejor Liga de Futbol americano en México.

“Resistencia, es la única manera en la que vamos a conseguir que la gente nos escuche. Si Arcángeles no regresa en 2026, si no se fortalece la Federación Mexicana de Futbol Americano y Flag en la injerencia que tiene por la Liga, si no hay ‘piso parejo’, si no escuchan a la afición: partidos vacíos, cero vistas en transmisiones, cero compras de patrocinios“, sugirió.

“No por el bien de Arcángeles, que solamente es uno de los agraviados, los agraviados somos muchos, jugadores, afición, pueblo de México, medios de comunicación. Eso es lo que le pido a la afición: resistencia. Vamos a hacerlo juntos y vamos a hacerlo bien”, señaló el directivo al proponer que, si ganan el conflicto, abrirán estadios gratis en 2026 o 2027.

"No le vamos a cobrar a la afición por entrar al estadio. No vamos a cobrar en la siguiente temporada, sea de 2026 o 2027. Vamos a dejar que la gente llegue a nuestros estadios”, sentenció.