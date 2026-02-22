Arcángeles de Puebla, excluidos de la LFA sin explicación

El pasado 12 de febrero, la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) compartió su calendario de la temporada 2026. Cientos de aficionados se llevaron una sorpresa al notar la ausencia de los Arcángeles de Puebla, un equipo que, tras su campaña de debut donde llegaron hasta Playoffs, terminó con las ‘alas cortadas’.

Por ello, Francisco Mayoral, vicepresidente del equipo poblano, acusó a la LFA y al nuevo fondo de inversión: Global Sports Capital Partners (GSCP), de establecer “contratos leoninos y decisiones unilaterales” que terminaron en la exclusión de su organización.

"Un grupo de muy reducido de patrones, que se llama Consejo de Dueños de la Liga, nos determina que esta temporada ya no participemos y dejarnos fuera de la Liga. Lo que queremos es sembrar el precedente para evitar estos abusos, porque la afición está cansada de este tipo de determinaciones unilaterales y que no conducen a mejorar la Liga”, explicó.

“Cuando llegó el fondo, Global Sports, nos dijeron vamos a traer todo el marketing, la publicidad de la NFL para que la Liga pueda explotar, pueda expandirse, la afición tenga seguridad de que los equipos que entren ahí se van a quedar. Tú imagínate una NFL que estén sacando cada rato a los Vaqueros, o que saquen a los Broncos, aunque tengan malas temporadas, ahí siguen. De eso se trata precisamente, dar la seriedad y el profesionalismo a una Liga mexicana, no de que agarren cinco personas y digan, ya no me gusta este equipo, sácalo”, agregó.

De acuerdo con las palabras de Mayoral, inicialmente, cuando se integró a la Liga el fondo de inversión prometieron una estrategia de marketing al estilo NFL, con patrocinios y aportaciones para que la Liga creciera; empero, al detectar acuerdos que iban en contra de su filosofía (como constituir una nueva sociedad en Delaware y Ohio, entre otras cosas) Arcángeles comenzó a levantar la voz y a incomodar a varios dirigentes.

"Éramos un equipo incómodo desde un principio. Desde que llegamos, jugamos, le ganamos a Caudillos e hicimos una diferencia en la Liga. Desde ahí siempre hemos sido un equipo incómodo. No es que seamos la contraria, siempre con fundamentos”, sentenció.