Jugadores de los Arcángeles, desprotegidos por la LFA

Luego de que los Arcángeles de Puebla fueran excluidos de la temporada 2026 de la LFA, Francisco Mayoral, destacó que los principales afectados son los jugadores, cerca de 80 familias que “están desprotegidas laboralmente", así como la afición.

“Los jugadores están esperando jugar. Porque ellos esperan que nosotros tengamos una permanencia en la Liga. ¿Qué sucede con las 80 plazas de jugadores y cuerpos técnicos que tenemos ahorita? ¿Quién los protege? La última temporada se terminó, nuestro último contrato se terminó en julio, entonces ya no hay derechos laborales para ellos”, explicó Mayoral.

“Si tú, Liga, de manera unilateral determinas que vas a quitar a un equipo, por lo menos agarras y distribuyes a los jugadores. Sería lo más responsable, (…) les sirvan o no les sirvan”, agregó.

En cuanto a la parte de la afición, el directivo destacó que el golpe es emocional y económico, luego de que durante una temporada los fanáticos entregaron su apoyo.

“Te compras un jersey, te compras una gorra y al año siguiente ya no hay equipo, entonces esa inversión que tú hiciste para poder tener un distractor en tu vida, te lo quitan cuatro o cinco personas ¿a dónde se va ese dinero? ¿a dónde se va esa responsabilidad con la gente? La afición está harta de eso, dicen: ‘por favor, sean serios’ y más cuando son competitivos”, apuntó.