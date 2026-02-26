Más Información

Autoridades mantienen una alerta por en dos municipios de Tlaxcala afectados por la contaminación generada por el incendio en el relleno sanitario del municipio poblano de San José Chiapa.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, tras tres días de iniciado el incendio, anuncio que mantiene la contingencia y restricciones en los municipios de Cuapiaxtla y Huamantla, ello al detectar que la se reporta como mala, representando riesgo alto para la salud.

La recomendación para habitantes de esos municipios es evitar actividades al aire libre en zonas con presencia de humo; y proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

En contra parte, la dependencia medioambiental determinó levantar la Contingencia Ambiental en el municipio de El Carmen Tequexquitla, ello debido a que el humo dejó de afectarlo de manera significativa.

La conflagración inició el martes en el municipio de San José Chiapa, ubicado en los límites con el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala y cerca del trazo de la autopista Xalapa-Puebla.

Las llamas y la generaron una nube de humo que llegó a los municipios tlaxcaltecas de Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla y comunidades colindantes con Grajales, Puebla.

Mala calidad del aire en Tlaxcala por incendio (26/02/2026). Foto: Especial
Mala calidad del aire en Tlaxcala por incendio (26/02/2026). Foto: Especial

Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala había advertido que la calidad del aire se determina “extremadamente mala”, lo que representa un riesgo alto para la ciudadanía, por lo que declaró la contingencia ambiental para tres de sus municipios.

Elementos de diversas corporaciones de Puebla atacan el incendio y hasta la mañana de hoy se había reportado un control del 70 por ciento.

