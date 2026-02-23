En lo que va de 2026, la contingencia ambiental en la Ciudad de México se ha activado 6 veces. Y aunque muchos creemos que todo es culpa de los autos, la realidad es un poco más compleja.

Sí, los autos contaminan. Pero también hay que recordar que la Ciudad de México está ubicada en un valle, a 2,200 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas. Eso significa que la contaminación que se genera aquí, se queda aquí. No se dispersa fácilmente. Se acumula.

Y cuando se acumula, llega la contingencia ambiental en la CDMX.

6.4 millones de autos circulando en la Ciudad de México

De acuerdo con datos del parque vehicular, hay aproximadamente 6.4 millones de autos circulando en la Ciudad de México. Solo esa cifra ya explica gran parte del problema.

Según el Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México, el transporte vehicular es una de las principales fuentes de contaminantes como:

Ozono

Partículas en suspensión (PM10 y PM2.5)

Por eso, cuando las condiciones climáticas no ayudan, se activa la contingencia ambiental.

Hoy No Circula: una medida que ya no alcanza

El Hoy No Circula nació para reducir las emisiones y limitar la circulación vehicular. Durante años funcionó como una herramienta para controlar la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Pero hoy la situación es distinta.

Hay más autos. Más tráfico. Más saturación.Y cada vez vemos más días con Hoy No Circula por contingencia ambiental.

La pregunta es si realmente está funcionando o si simplemente se quedó corto frente al crecimiento del parque vehicular.

En Periférico Norte hubo tránsito lento por obras de repavimentación. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Contingencia ambiental… y tienes que llegar a trabajar

Aquí viene lo complicado.

Cuando hay contingencia ambiental en la CDMX, es obligatorio respetar las restricciones. Si tu auto no circula y lo sacas, hay multa.

Pero no importa cómo, tienes que llegar a trabajar.

Tal vez no sería un gran problema si el transporte público funcionara de forma ideal. Pero no seríamos los únicos dejando el auto en casa. El Metro, el Metrobús o los camiones se saturan. Y además, el aire está más contaminado de lo normal.

Es decir, estamos más tiempo expuestos a la mala calidad del aire.

La propuesta: home office obligatorio en contingencia ambiental

Ante este escenario, la diputada Elvia Estrada Barba presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo.

La propuesta busca que el home office obligatorio se active durante los días de contingencia ambiental en la Ciudad de México.

La idea es sencilla:

Reducir la circulación vehicular.

Disminuir emisiones contaminantes.

Proteger la salud de los trabajadores.

Si menos personas se trasladan en auto, habría menos tráfico y menos emisiones. No es una solución mágica, pero sí podría ayudar.

Más que una medida ambiental

El trabajo desde casa durante contingencia ambiental no solo tendría impacto ecológico. También podría cambiar la forma en que entendemos la movilidad y la organización laboral en la CDMX.

Eso sí, la iniciativa es reciente y todavía tendría que afinar detalles:

¿Qué pasa con quienes manejan auto eléctrico o híbrido?

¿Aplicaría para todos los sectores?

¿Cómo se regularía su cumplimiento?

No es algo que se apruebe de un día para otro.

La contaminación ambiental en la Ciudad de México no depende solo de los autos, pero sí es claro que el tráfico vehicular es una de las principales fuentes. El Hoy No Circula ya no parece suficiente, y por eso empiezan a buscarse nuevas alternativas.

El home office obligatorio en días de contingencia podría ser una de ellas.

¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra de que el trabajo desde casa sea obligatorio cuando se active la contingencia ambiental en la CDMX?

